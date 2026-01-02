花蓮28歲女陳屍山區！「7連霸鄉代」兒子涉案 檢方聲請羈押禁見獲准

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

花蓮縣玉里山區去年12月31日發生情殺命案，一名28歲林姓女子赤裸陳屍在大禹里山區公墓附近，頸部有勒痕、全身傷痕累累，且身上疑似留有遭車輛輾過的壓痕。警方認為在現場的50歲呂姓男友涉有重嫌，當場將他逮捕，訊問後昨（1）日依殺人罪移送花蓮地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

警方訊問呂男後，昨（1）日依殺人罪移送花蓮地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，呂男與林女從去年10月開始交往，去年12月31日上午11時許報案稱女友跳車發生意外，失去呼吸心跳。警方到場時發現，林女全身赤裸倒臥在地，明顯死亡，其頸部有勒痕、全身傷痕遍布，且身上疑似留有遭車輛輾過的壓痕。在現場的呂男表示，林女傷勢為前夫所致，並稱雙方在車上吵架時，林女自行跳車才發生意外。

不過，警方進一步比對後，發現呂男車輛前後保險桿均有撞擊與血跡，其住處也採得血跡，懷疑林女遭勒頸、毆打後，又遭到車輛輾壓，因此未採信呂男說詞，當場將他逮捕。

全案經警方訊問後，昨（1）日依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。檢方複訊後，認為呂男犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，呂男出身當地政治望族，其父親曾連任7屆卓溪鄉民代表，更擔任過代表會主席，從政長達30年。然而，呂父過去因家產糾紛殺死親弟弟，呂男則有吸毒、販毒前科。如今父子皆涉入命案，引起當地震驚。

