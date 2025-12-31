花蓮28歲女陳屍玉里鎮公墓 報案男友涉重嫌遭移送

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮玉里警分局今天接獲通報，28歲林姓女子倒臥大禹公墓附近，衣衫不整且全身傷痕，已明顯身亡；警方初步調查，報案50歲呂姓男子涉重嫌遭移送，確切案情待釐清。

警方上午11許獲報後，立即前往封鎖現場並由鑑識人員採證，成立專案小組，調閱沿線監視器畫面追查；警方發現林女頸部疑似有勒痕，身體多處瘀挫傷，臀部有明顯輪胎輾壓痕跡。

報案呂男向警方表示，2人是情侶關係，事發前有發生爭執，林女傷勢是自行跳車造成。

警方認為呂男涉有重嫌，當場將呂男依現行犯逮捕，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，確切案情仍待釐清。（編輯：陳仁華）1141231