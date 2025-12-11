花蓮3鄉鎮災民集結議會陳情提5大訴求 張峻：持續爭取重建權益 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府因總預算案未納重建經費再送議會審議，花蓮光復、萬榮、鳳林鄉災民今（11）日大批集結花蓮縣議會陳情，盼花蓮縣府總預算納入馬太鞍堰塞湖災後重建經費，並由花蓮縣議會議長張峻代表接下陳情書。花蓮縣議會今日召開臨時會，針對花蓮縣政府總預算案，議場內激烈討論，最終又未能審議，花蓮總預算案再度卡關。

張峻表示，他會繼續努力，幫災民爭取，從光復洪災到現在，從未看到縣長徐榛蔚向災民道歉，災後到現在已將近2個月，仍看到災民求助無門，無從理賠。他說，花蓮縣議會將持續為人民發聲，與大家站在一起爭取重建，持續爭取災民該有的權益。

今日災民遞出陳情書，並提出5大訴求盼花蓮縣府納重建預算，第一，花蓮縣政府必須在年度總預算清楚編列「馬太鞍堰塞湖災後復原與重建」各項科目，重建不能靠喊話，不能靠中央，更不能用政治補助；第二，要求立即成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」，並提供原住民族部落與災區民眾固定席次，依照特別條例與災防法，地方政府有責任建立重建治理平台。

第三，針對光復鄉全區強降雨時內外排水問題，花蓮縣府需在光復鄉14村逐一說明釐清並充分告知未來風險；第四，地方以及縣府要偕同中央，每個月舉辦重建聯合說明會，說明重建方案內容與進度；最後，花蓮縣府在光復的重建中心要到各村辦理說明會，並以任務編組方式進行逐戶重建狀況訪查，每周需公開災民需求及問題提出因應方案。

花蓮縣議員蔡依靜也說，很感謝來自全台灣的「鏟子超人」來到花蓮幫忙，許多資源進駐，但到現在卻沒看到花蓮縣政府的誠意，直至今日沒有編列重建預算，卻不斷的透過媒體發布新聞，更在昨日發布災準金無法使用。她解釋，災準金是受災時使用的經費，但自己講的是重建經費，呼籲花蓮縣府應立即編列重建經費，不該將責任歸咎於中央，她會持續捍衛族人權益，持續協助災民重建家園。

照片來源：花蓮縣議會翻攝

