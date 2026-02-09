花蓮32年老字號「包心粉圓」熄燈 在地人嘆：真不捨

花蓮32年老店「包心粉圓」近日發出歇業公告，感謝顧客長期的支持與愛護，店面也拉下鐵捲門，消息一出讓許多在地人不捨直呼「有滿滿的回憶，再也吃不到了」、「好難過，花蓮人都吃這家」。

花蓮32年老店「包心粉圓」宣布歇業。（圖／翻攝自業者Threads）

業者在社群平台Threads提到，「這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候，在反覆思考與整理心情之後，我們決定正式退休，店面將停止營業。這不是一個倉促的決定，而是想把時間留給生活、也留給自己。」

業者感性說，「感謝32年來每一位曾經走進店裡的你，因為你們的支持與陪伴，這間小店才有溫度、有故事。不論是熟悉的笑臉、短暫的相遇，都會成為我們心中很珍貴的回憶。」

消息曝光後，讓許多人感到不捨，紛紛留言直呼「好難過，花蓮人都吃這家」、「太捨不得了，從學生到出社會，一直以來都有妳們在，除了好吃，還有滿滿的回憶，再也吃不到了」、「我要哭了，我每年過年回花蓮的都要吃，等不到了」、「從年幼吃到現在的道地美味，沒想到是這樣的公告，真的不捨…謝謝給予許多時期回憶」。

業者發布歇業公告。（圖／翻攝自業者Threads）

