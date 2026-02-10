花蓮32年老店包心粉圓突熄燈！在地人嘆：捨不得

花蓮在地經營32年的「包心粉圓專賣店」8日晚間透過社群平台發布結束營業公告，老闆娘在貼文中表示，這段旅程慢慢走到了可以休息的時候，在反覆思考與整理心情之後，決定正式退休，店面將停止營業。她強調這不是一個倉促的決定，而是想把時間留給生活，也留給自己。

老闆娘感性地感謝32年來每一位曾經走進店裡的客人，表示因為大家的支持與陪伴，這間小店才有溫度與故事。不論是熟悉的笑臉或短暫的相遇，都將成為心中珍貴的回憶。

廣告 廣告

這間位於花蓮市博愛街上的包心粉圓專賣店，以煉乳包心粉圓冰、芋圓剉冰等招牌甜品聞名，在Google評論上擁有4.1顆星的評價，是許多遊客來花蓮必訪的美食景點，更是無數花蓮人從小吃到大的青春記憶。

歇業消息曝光後，社群平台湧入大量留言。有網友崩潰表示「我的童年沒了」、「從學生吃到出社會，真的好難過」，也有老顧客感嘆「再也吃不到了，好捨不得」。許多人紛紛回憶起店內的招牌口味，表達對這份老味道消失的不捨。

部分網友呼籲希望有人能接手傳承這項手藝，讓好味道能夠延續下去。也有民眾藉此感慨花蓮市區商業環境的變化，擔心在地老店逐漸退場，城市特色恐怕隨之流失。有網友表示，現在來花蓮市區不是逛街，而是看哪個店面在招租。

儘管眾人不捨，更多留言仍選擇送上祝福，感謝老闆娘多年來的陪伴，並祝福她未來能好好享受退休生活。一碗包心粉圓陪伴無數花蓮人成長，如今雖然拉下鐵門，卻已成為花蓮人心中難以取代的城市記憶。

更多品觀點報導

北投皇池溫泉驚傳3月熄燈！將改建峇里島風飯店

烘焙界LV吹熄燈號！70年白鐵號清倉擠爆 老顧客淚：用40年不壞

