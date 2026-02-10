花蓮32年老店走入歷史！「包心粉圓」宣布熄燈 在地人哀號：捨不得

花蓮包心粉圓專賣店宣布歇業。圖／翻攝自業者Threads

花蓮在地經營32年的老店「包心粉圓專賣店」，深受顧客喜愛。8日業者在Threads中發布公告，指出經過反覆思考後決定要正式退休，店面將停止營業，業者感謝32年來每一位顧客，並祝願大家未來可以平安順心。對此，不少顧客哀號表示，「好難過，沒能吃到最後一碗」。

32年老店歇業！業者：把時間留給生活

花蓮在地深耕32年的甜品老店「包心粉圓專賣店」，是在地人、旅客到花蓮必吃的甜品，8日業者在Threads中發布歇業公告，指出「這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候；在反覆思考與整理心情之後，我們決定正式退休，店面將停止營業。這不是一個倉促的決定，而是想把時間留給生活、也留給自己」。

業者感謝32年來的每一位顧客，坦言有顧客的陪伴，「這間小店才有溫度、有故事」，不論是熟悉的笑臉、短暫的相遇，都會成為心中很珍貴的回憶，「在此向大家說聲謝謝，願未來的日子，大家都平安、順心」。

在地人哀號「捨不得」！業者女兒：我也沒吃到最後一次

消息曝光後，引發網友熱議，不少人留言哀號，「花蓮沒有包心粉圓了」、「為什麼啦，這間超好吃」、「從學生到出社會，一直以來都有妳們在，除了好吃，還有滿滿的回憶」、「上次回去才聽老闆娘和客人說要退休了，沒想到這天那麼快就到來，真的捨不得也很難過」、「雖然難過捨不得，但還是謝謝老闆娘」。

對此，業者女兒透露，因為做久了媽媽的體力不夠，所以才想退休，她也笑說「大家不要因為沒吃到最後一次感到失落，因為就連女兒我本人也沒吃到最後一次」。此外，也有網友擔心，花蓮街區逐漸有在地老店退場，讓人十分感慨，雖然包心粉圓已經宣布歇業，但它仍然是花蓮人難以抹滅的共同記憶。

觀看公告請點→https://reurl.cc/ORZdG7



