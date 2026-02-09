花蓮32年老店「包心粉圓」宣布退休歇業 網淚喊「太突然」：沒吃到最後一次

花蓮縣 / 武廷融 綜合報導

32年老店「花蓮包心粉圓」昨(8)日晚間無預警宣布歇業，店家貼出「結束營業公告」，表示決定正式退休，也感謝32年來每一位曾經走進店裡的顧客。而公告一出也引來大批網友震驚，並紛紛留言喊「不捨」，也有人表示，從小吃到大吃了30年，未來再也吃不到了。

開業32年、位於花蓮縣花蓮市博愛街上的「包心粉圓專賣店」，昨日貼出「結束營業公告」，店家發文表示，這段旅程慢慢走到了可以休息的時候，「在反覆思考與整理心情之後，我們決定正式退休，店面將停止營業。這不是一個倉促的決定，而是想把時間留給生活、也留給自己。」店家也感謝32年來每一位曾經走進店裡的顧客，「因為你們的支持與陪伴，這間小店才有溫度、有故事。」

貼文一出立刻引來大批網友留言，不少網友表示太突然，沒機會吃到最後一次，相當不捨。網友說「好難過花蓮人都吃這家」、「太捨不得了，從學生到出社會，再也吃不到了」、「次吃是去年暑假欸 不預告一下⋯ 我吃了30年」、「辛苦你們一家陪花蓮人長大」、「吃很多年了欸真捨不得」、「回憶的味道又少一間」。

