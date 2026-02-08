花蓮32年老店「包心粉圓」退休停業 在地人不捨：回憶又少一間

花蓮在地32年老店「包心粉圓專賣店」今（8）日無預警公告結束營業，老闆娘證實正式退休停止營業，未來將把時間留給生活，「感謝32年長期支持與愛護」，消息曝光後引發熱議，許多在地人紛紛直呼不捨，「回憶的味道又少一間」。

業者在Threads發文表示，這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候。「在反覆思考與整理心情之後，我們決定正式退休，店面將停止營業。這不是一個倉促的決定，而是想把時間留給生活、也留給自己」。

廣告 廣告

業者感謝32年來每一位曾經走進店裡的客人，「因為你們的支持與陪伴，這間小店才有溫度、有故事。不論是熟悉的笑臉、短暫的相遇，都會成為我們心中很珍貴的回憶。在此向大家說聲謝謝，願未來的日子，大家都平安、順心」。

對此，許多網友紛紛回應，「嗚嗚雖然不捨，但帶給我們很美好的回憶，謝謝」、「太捨不得了，從學生到出社會，一直以來都有妳們在，除了好吃，還有滿滿的回憶，再也吃不到了，知道在花蓮撐很辛苦，但是還是好捨不得…」、「不！這是回花蓮必吃都會推薦外地人的包心粉圓耶」、「回憶的味道又少一間，目前回花蓮只剩下液香扁食跟牛巴達」、「天啊！再也吃不到好吃的包心粉圓了，希望阿姨未來能好好的享受生活，也希望未來有機會有人能讓這好手藝傳下去」。

更多中時新聞網報導

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱

高鐵北延 台鐵營收恐年少6億

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉