花蓮37週孕婦破水急產！救護車上緊急接生 母女均安

花蓮縣最近有1名產婦已達孕期37週，消防局獲報該產婦急產接生，2名救護員趕抵時，產婦已經破水，上救護車後進一步出現強烈產兆，在救護員協助下，產婦在就醫途中順利生下女嬰，母女均安。

花蓮縣1名產婦在預產期前半個月分娩破水，救護人員直接在救護車上接生。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣消防局表示，14日指揮中心接獲通報，1名產婦急產需要協助接生，花蓮分隊救護人員劉冠英、陳楷勳趕往產婦所在地。經初步評估，產婦預產期為12月30日，現已達37週，又出現破水情況，2人立刻將產婦送上救護車前往醫院。

怎料產婦不久即表示有強烈產兆，感覺胎兒頭部即將娩出，只好由救護員陳楷勳駕救護車仍前往醫院，劉冠英在後艙引導、鼓勵協助產婦分娩，產婦經過一連串閉氣用力後，成功產下1名哭聲宏亮的女嬰，且生命徵象穩定。劉冠英對女嬰完成臍帶夾閉與剪斷後，將女嬰放回婦人懷中，直到順利抵達醫院接受進一步治療。

救護車後艙的生產現場不難看出當時情況緊急。（圖／翻攝畫面）

高級救護技術員劉冠英表示，急產接生算是較少見的救護情境，此番仰賴平時反覆訓練和實務演練所累積的經驗，在聽見女嬰嘹亮哭聲的剎那，心中大石也終於放下。

花蓮縣消防局提醒，產婦應定期產檢，並時刻留意產兆，若遇緊急狀況應及早撥打119求助，且需冷靜配合派遣員指示，才能把握黃金救援時機，確保母嬰安全。

