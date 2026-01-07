花蓮4天5起連環搶案！ 嫌疑犯假買手機持刀劫財落網

花蓮短短4天連5案，胡姓嫌疑人街頭持刀搶劫現金手機。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮秀林及新城地區自2025年12月底以來，治安接連亮起紅燈，短短4天內就發生了5起刑事案件，引起民眾恐慌，案件手法多樣，包括假借購買二手手機，誘騙被害人至偏僻產業道路後搶奪手機；也有假借躲雨進入工寮，持刀恐嚇被害人索取現金；此外還涉及多起竊盜案件。此類案件不僅影響當地居民的生活安全，也對社區治安造成嚴重威脅。

接獲報案後，新城警分局立即成立專案小組，透過深入分析與比對，研判五起案件皆出自同1名胡姓男子之手。警方鎖定其可能藏匿於秀林鄉民有部落一帶，並於12月27日晚間，聯合刑警大隊在台8線沿線部署警力，成功掌握嫌犯行蹤，當場將其壓制逮捕，並起出搶奪的手機、現金及作案刀具等證物。

據警方調查，胡姓男子不僅涉及近期搶奪與竊盜案件，還因妨害性自主及家庭暴力等案遭法院發布通緝，全案已依法移送花蓮地方檢察署偵辦，並經法院裁定羈押。

警方表示，將持續加強沿線及偏僻地區巡邏，以維護地方治安，並呼籲民眾在交易二手物品時務必提高警覺，避免成為類似犯罪的受害者。

