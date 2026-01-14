花蓮403地震快兩年！震災紅單「花一邨」 都審終於邁入最後審議階段

記者陳韋帆／台北報導

花蓮403地震後，花一邨社區列為紅單，進行公辦都更歷經快2年，都審終於進入最後階段。（圖／翻攝自Google Maps）

「花一邨社區前棟公辦都市更新案」於1月9日完成都市更新事業及權利變換計畫報核作業，國家住都中心指出，目前該案已正式進入都市更新審議階段，成為花蓮縣0403災後首件進入都更審議階段的重建案件，為花蓮災後家園重建樹立了高效、透明的新標竿。

2024年403大地震震央位於花蓮壽豐鄉，芮氏規模7.2震源深度為15.5公里，氣象局觀測到最大震度6強，位於花蓮縣秀林鄉和平村，持續搖晃共大約98秒，全台至少造成18人罹難、1,155人受傷，另有多棟房屋倒塌或半倒，許多道路、橋梁、維生管線、學校等基礎設施受到不同程度的損毀，其中又以臺灣東部的災情最為嚴重。

廣告 廣告

國家住都中心表示，花一邨社區前棟坐落花蓮市北濱街與海濱街交會處，於0403地震後經評定為紅單危樓並執行拆除，經重建說明會後，已獲全體所有權人百分之百同意，採行「公辦都更、地主自行出資」模式推動都更。

國家住都中心說，此一創新推動模式，透過公開透明的合作機制，建立政府與住戶間的互信基礎，同時藉由地主自行出資方式，提高地主參與度，展現公私協力推動災後重建的堅韌力量。

國家住都中心指出，此次「花一邨前棟」都更事權計畫的報核，不僅是階段重要里程碑，更可透過花蓮縣首件都更重建案的經驗，替災後重建奠定推動基礎。國家住都中心將持續與縣府、住戶及專業團隊密切合作，於後續審議及施工階段嚴格把關，期盼為住戶打造一處打造安全韌性、耐震宜居的全新家園，協助居民早日重回安居樂業的生活。

更多三立新聞網報導

百年廚具進台灣！德國駐台代表談兩國文化差異：不會讓媽媽一個人在廚房

談土方之亂 李同榮指「土方鎖喉」：建案凍死街頭、建商倒閉潮在即！

桃園藝文特區店面鑲金！兩診所年租金近千萬 專家揭：這類人搶著租

獨家／靠灌籃高手走紅！亞瑟士鬼塚虎很高端移工買不起？體育老師這樣看

