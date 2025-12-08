花蓮5.7地震！「地震監視」逾4萬人在線觀看

生活中心／李明融報導

花蓮縣近海今（8日）晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震，中央氣象署地震偵測報中心資料顯示，震央位置在花蓮縣政府南方15.9公里，震源深度24.5公里，屬於極淺層地震，搖晃程度幾乎全台都能感受到，平時監測及時地震資訊的Youtube直播頻道一度有超過4萬人在線關注，留言區湧入網友留言直呼「真的晃很久！」。

花蓮5.7地震全台搖晃！「地震監視」逾4萬人在線觀看⋯網嚇：晃很久

8日晚間7點24分花蓮近海發生芮氏規模5.7地震，為極淺層地震。（圖／翻攝自氣象署）根據中央氣象署地震測報中心資料，今天（8日）晚間7點24分花蓮近海發生芮氏規模5.7地震，為極淺層地震，是今年第145號顯著有感地震，地震發生後，Youtube頻道台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）直播一度湧入多達4.1萬人，留言區紛紛有網友表示「這次真的很大」、「希望不要有餘震了」、「連桃園都上下搖了一下」、「新竹很有感」。

「地震監視」逾4萬人在線觀看，留言區湧入大批網友。（圖／翻攝自台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）Youtube）

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、南投縣，震度3級地區為台中市、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣，震度2級地區為嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新竹市、新北市、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市、台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣。氣象署地震中心指出，這起地震成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，未來3天仍須留意規模5至5.5的餘震。

