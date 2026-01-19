花蓮6歲女童「小沂」泥中生還 母女赴屏東致謝

一名受困兩天幸運獲救的6歲女童小沂，在媽媽的陪同下，從花蓮到屏東向特搜隊致謝。（圖／東森新聞）





去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成15人死亡，當時一名受困兩天幸運獲救的6歲女童小沂，在媽媽的陪同下，從花蓮到屏東向特搜隊致謝，當時災情嚴重，泥流幾乎淹滿民宅，但特搜隊不放棄救援，鑿開屋頂救出小沂，讓小沂母女倆能夠團聚，現場氣氛相當溫馨。小沂親手寫卡片，還送給當時抱她出來的特搜隊員，一隻兔子警官玩偶，對兩人來說別具意義。

記者vs.獲救女童小沂vs.屏東特搜人員：「（要給誰的），叔叔，〔是哥哥〕，好，（你給哥哥），〔好沒事，謝謝〕。」

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤事件，倖存下來的六歲女童小沂，在母親的陪同下，特地從花蓮到屏東特搜隊，把兔子警官娃娃送給當時抱她脫困的特搜隊員，畫面相當溫馨感人。

獲救女童小沂vs.家屬：「叔叔抱一下，你還記得嗎，（記得啊）。」

第二次擁抱，兩人臉上都帶著滿滿笑容，第一次兩人相見是在花蓮災區，當時的情景，屏東特搜隊歷歷在目。獲救女童小沂vs.屏東搜救人員：「YA。」

當時每一棟房屋內都滿是泥濘，搜救人員根本不知道哪一戶人家還有居民受困，屏東搜救隊冒險開挖屋頂，找到失聯兩天的女童小沂，她被找到時，滿身都是黑泥，獨自一人被困在黑暗中整整兩天，實在讓人相當心疼，小沂獲救後由媽媽接回照顧，對於颱風還是會感到害怕，不過情緒已經日漸平穩，她在卡片上寫下，謝謝救災英雄有你們真好，還畫上太陽和雲朵。

獲救女童小沂母親：「就很謝謝他們，真的，我講一講會哭，就是只能謝謝他們啦，就上天保佑，真的，也很謝謝他們這麼辛苦，從屏東趕到光復這樣。」

小沂母親首次現身，親自表達對屏東特搜隊的感謝，單親獨自照料女兒，事發當天正好在上班，才會請姑婆、姑爺幫忙，沒想卻遇到災害，姑婆、姑爺疊羅漢捨身救小沂，屏東特搜挺進救援，才能讓小沂和最愛的媽媽團聚，小沂劫後餘生，母女倆心中都充滿感激。

