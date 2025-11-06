花蓮60歲男久病獨居 好友拜訪已成白骨

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮60歲賴姓男子獨居在卓溪鄉卓樂部落，友人昨天登門拜訪時，發現大門深鎖，從窗戶向內查看，發現地上有1具白骨，嚇得報案。警破門依屋內證件確認是賴男，死因待檢方相驗。

住在鄰近的玉里鎮陳姓男子向警方表示，住在隔壁鄉的賴男久病纏身，2人約有7年沒聯繫。昨天心血來潮去拜訪，發現大門深鎖、敲門也沒回應，從窗戶朝內查看，發現客廳地板疑似有白骨，嚇得趕緊報案。

警消破門後，客廳地面有1具白骨仰躺地上，身上有衣物，推測死亡時間超過半年，警方在屋內找出身分證件，經比對白骨疑似為賴姓男子，已通知家屬到場。

玉里警分局表示，經初步勘查，現場未見明顯打鬥痕跡，也未發現可疑物品，已報請花蓮地檢署檢察官指揮相驗，以釐清死因。

得知白骨是多年未見的好友，陳男難過地在路面埋首痛哭。附近鄰居向警方表示，賴男平時會在部落走動，約有1年多沒有看到賴男，以為出門，沒想到是倒在家內。（編輯：黃世雅）1141106