花蓮62歲莽男懷疑牌搭子詐賭 竟揮刀割對方頸部

退一步越想越氣！花蓮縣吉安鄉近日發生殺人未遂事件，原因經查竟是一名男子，懷疑常跟他打麻將的牌搭子出老千，竟然在酒後拿短刀去砍對方的脖子，所幸被及時阻止對方僅受輕傷。

警方逮人畫面。 （圖／警方提供）

據吉安分局的調查，嫌犯現年62歲鄭姓男子，被害人44歲黃男跟他是固定的牌搭子，鄭男對自己的牌技很有自信，但發現最近跟黃男打牌時卻老輸錢，已經輸了4萬多塊，他相當不爽，認為黃男聯手另外2名牌搭子出千搞他，於是在12月下午4點45分左右，乘著酒意拿著短刀，跑去中山路一段上某家黃男常出沒的檳榔攤找人。

鄭男用來砍人的短刀。 （圖／警方提供）

黃男當下倒楣被找到，鄭男幾乎是二話不說，看到人就持刀往黃男的脖子砍過去，所幸在場還有其他友人，見狀連忙攔阻，最後黃男的脖子跟手部僅受輕傷，送醫後沒有生命危險，鄭男犯案後則是迅速逃離，但仍逃不過警方追緝，同日下午5點半在中山路二段某超商前被找到跟逮捕，全案僅花1小時不到就破案，

鄭男被移送法辦。（圖／警方提供）

但鄭男卻不認罪，還謊稱自己被對方打，不認有持刀砍黃男，警方審閱相關證據不採信他的說詞，被害人也指證歷歷，最後將他依涉犯《刑法》殺人未遂罪，移送花蓮地檢署偵辦。

