花蓮65歲以上長者健保補助可行性待評估 楊華美提3疑慮籲縣府審慎 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣議會今（20）日辦理第20屆第6次定期大會，花蓮縣議員楊華美針對花蓮縣府明年起補助65歲以上長者健保費一案提出質詢。楊華美強調，縣府推動社福政策時，平均雖然比較簡單，但政府要追求的應是公平，有限資源應更精準地投放到最需要的族群；她也質疑，花蓮縣府率先發布明年65歲以上長者補助先行上路，是否有逾越權限、違反程序正義之虞。

楊華美指出，６都雖有老人健保補助政策，但皆設有排富標準，例如限制所得稅率5%或20%以下，核心目的就是精準把補助給需要者。然而花蓮財力長期屬第４、５級，卻選擇「不排富、普發補助」，在同樣財源更有限的情況下，補貼比６都還更寬，令人質疑政策依據與財政可行性。

廣告 廣告

「地方若要擴大年齡範圍，呼籲花蓮縣府必須審慎評估法源與財政。」楊華美也提醒，中央的補助的原則，是70歲以上且屬中低收入者；花蓮此次從70歲擴大到65歲以上，又未排富，是否已悖離母法精神，縣府應清楚說明。此外，針對排富制度本身的侷限，例如部分高資產長者因無所得而落入補助範圍。楊解釋，許多65歲以上長者仍有良好經濟能力，甚至是企業主；反之，18歲以下的孩子完全無經濟來源，卻成為家庭固定健保負擔，更值得政府優先扶助。

對縣府健保補助措施，楊華美提出以下建議，花蓮縣府應評估補助0歲到18歲兒少全額健保費，更能減輕年輕家庭負擔，提升兒少照顧品質。她並提案要求縣府召開公聽會，邀集財稅及社福專家，全面檢視65歲以上健保補助的必要性與財政影響，再由社會處提出完整草案送議會審議。

針對長者健保補助，楊華美也提出3項疑慮，資訊溝通是否到位？長者若依附在子女投保，如何避免重複繳納？行政勾稽是否完善？其二，補助對象是否真正需要？健保費對中高收入者影響有限，但對多子女家庭卻是壓力。再者，預算是否配置得當？補助經費高達4.6億，是否應優先投入更迫切的社福、醫療缺口？

「從普發走向精準，從討好走向負責，這才是讓花蓮人真正感到有改變的政策。」楊華美也質疑縣府程序的正當性，南投縣擬推動類似政策時，均強調須經議會審議通過後才得實施；反觀花蓮縣府卻先宣布明年1月1日上路，若預算未過，縣府要如何負責？她強調，此舉恐有逾越權限、違反程序正義之虞。「政府資源與權力遠大於民間，因此更應堅持公平、精準與負責的原則」。

照片來源：楊華美臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

指鳳凰淹水補助制度仍有缺口 黃琤婷舉多例要求改善認定方式

減輕禁止廚餘養豬衝擊 宜蘭縣府宣佈2處理廠明年2/28前免收費

【文章轉載請註明出處】