花蓮66校 砸1.5億改造廁所

花蓮縣政府優化校園學習設施，自民國108年起自籌經費協助學校汰換老舊燈具為高效能節能燈具，提升照明品質及用電效率，去年更爭取教育部3年計畫經費挹注，斥資逾1.5億元整修縣內66所學校共184間廁所，並增設無障礙廁間及性別友善廁所，打造友善學習環境。

花蓮校園老舊廁所常發生牆面剝落、排水不良及通風不佳等問題，影響師生健康，經縣府爭取教育部「114至116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」挹注1.17億元，並配合自籌4000萬元修繕富里國中等66所學校共184間廁所。

廣告 廣告

縣府教育處長翁書敏表示，計畫目的是從根本解決廁所排水、異味和安全等積弊，透過地壁面更新、管線優化及採光排風改善，確保校園最基礎的衛生環境，也降低後續維護成本，同時增加無障礙廁間及性別友善廁所，保障師生享有平等、友善的使用環境，讓廁所從「必要空間」轉變為「友善學習環境」的一部分。

另外，縣府7年前透過中央挹注及自籌經費，逐年協助各國中小學校，把耗能偏高的老舊燈具改為高效能節能燈具，提升教室與校園公共空間的照明品質及用電效率。

教育處指出，中央補助經費有額度限制，每盞燈具補助二分之一、最高500元，每校補助上限4萬元，為確保偏鄉學校不因經費不足影響校園照明改善進度，逐年自籌經費補足不足之處。

教育處去年在中央補助款近69.5萬元及自籌227萬元下，替縣內22所學校共汰換2812盞老舊燈，未來會繼續透過相關補助計畫協助各校改善基礎設備，讓學習環境更加穩定與安全。