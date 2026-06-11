花蓮7鄉鎮都發振興金！秀林每人3000元、萬榮5000元
花蓮近年接連遭逢0403強震、颱風及馬太鞍溪堰塞湖溢流等天災衝擊，地方經濟與觀光產業復甦緩慢。繼光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮陸續發放或宣布發放振興金後，秀林鄉與萬榮鄉近日也宣布將發放振興金，分別每人3000元及5000元。
秀林鄉長王玫瑰表示，0403地震重創秀林鄉，雖然中央及地方陸續推出觀光振興方案，但實際帶動效果有限，鄉內景氣至今仍未明顯復甦。許多從事觀光服務業及臨時工作的鄉民收入受到影響，不少人反映希望公所再次發放振興金協助度過難關。
王玫瑰指出，秀林鄉代會上月提案建議發放振興金，經評估產業回饋金財源仍可支應後，公所決定發放每名鄉民3000元，預計於8月辦理，受惠人數約1萬7000多人，詳細發放方式及時程將另行公告。
另一方面，萬榮鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流及颱風災害衝擊，鄉內6個村均有受災戶。萬榮鄉長梁光明表示，近兩年來天然災害頻繁，不僅造成居民生活不便，也影響地方經濟發展，鄉代會因此提案發放振興金，經評估鄉庫財政狀況後決定辦理。
萬榮鄉公所今公告發放資格，以115年5月26日前設籍萬榮鄉的鄉民為對象，每人可領取5000元振興金。符合資格民眾可自9月1日起，攜帶身分證及印章至指定地點領取，預估受惠人數超過6000人。
花蓮近年接連遭遇地震、颱風及堰塞湖災害，重創地方產業與觀光。除秀林、萬榮鄉外，光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮也已發放或宣布發放振興金，其中，受洪災衝擊嚴重的光復鄉每人發放1萬元，金額最高，其餘鄉鎮則介於2000元至3000元不等。
隨著秀林鄉及萬榮鄉加入振興行列，花蓮已有7個鄉鎮透過發放振興金協助居民，公所盼藉此提振消費、活絡地方經濟，協助鄉親度過災後復原期。
更多中時新聞網報導
日職》徐若熙重返打擊區 吞2K仍優質先發
鼓鼓推薦婚禮歌單 敬酒播〈帶壞〉
孫淑媚開唱 揭整形醫師就坐台下
其他人也在看
威力彩又沒人中「已連29槓」！下期頭獎飆9.6億
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（11）日晚間即將開獎，由於已連續28期槓龜，本期頭獎金額上看9億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000047期獎號出爐，第一區號碼依序為「07、22、23、24、26、33」，第二區號碼為「08」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
威力彩29連槓下期衝9.6億！ 今彩539頭獎開2注獎落「這2縣市」
台彩今（11）晚派彩結果出爐，威力彩頭獎、貳獎雙雙槓龜，下期將於6月15號開獎，頭獎獎金上看9.6億元。今彩539八百萬頭獎開出2注，獎落高雄市阿蓮區中正路656號「泰順發彩券行」、臺中市沙鹿區北勢里
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
川普揚言今晚重擊伊朗！威脅奪取石油重鎮哈爾克島
美國總統川普週四表示，美軍將在今晚對伊朗發動強力打擊，並計畫奪取伊朗石油樞紐哈爾克島。儘管雙方正進行間接談判，但近日頻繁的報復性空襲已讓停火協議名存實亡，中東局勢再度陷入緊繃。
傳打入特斯拉供應鏈！「這檔」LFP產品拚2027年出貨 砸資擴產2028年營收挑戰30億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鋰鐵電池正極材料廠立凱電（5227）現金增資案近日獲准通過，公司將募得的2.8億元資金投入北美客戶合作案，並規劃在南台灣建...
是甜甜價上車還是騙韭菜？「這檔」PC、伺服器業務升溫卻慘崩6天登弱勢股王 網哀：抱的心很累
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（11）日台股加權指數收盤43,149.46點，跌76.08點，跌幅0.18%，觀察今日表現弱勢個股，仁寶前（9）日公布最新財報數據，...
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導花蓮縣政府推動的 「免費營養午餐」疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，顏新章是國民黨立委傅崐萁非常重要的核心幕僚長，所以不難看出，「這次弊案還有向上延燒的可能。」
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
首度配息12元確定！「這水餃股」去年EPS衝12.84元新高 今年Q1再寫同期高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日召開股東會，通過2025年財報及盈餘分配案，決議配發現金股利11.5元及股票股利0.5元...
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
台股修正風暴3／罕見減碼被酸爆！ 雷浩斯曝今年已賺3694萬：先落袋很正常
2023年因重押AI概念股，身價突破億元的價值投資達人雷浩斯，一向秉持長線投資策略。不過，6月台股突如其來的修正，卻讓他罕見出手，大幅調節60％持股部位，打算待盤勢穩定後再重新布局。消息一出，立刻在投資圈掀起熱議，網路上也出現各種討論聲浪：「回檔10％反而比較健康」、「賺了就開始製造恐慌」、「不要說砍單，人家只是獲利了結而已」。
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
監委名單揭曉！廖婉汝、謝政達入選 國民黨澄清：非我們推薦
副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布最新一屆監委提名名單，共計29名監察委員被提名人。其中陳永興獲提名為院長，王榮璋則為副院長被提名人。其中名單內包含前立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達，國民黨稍早特此聲明澄清，2位非國民黨推薦人選。