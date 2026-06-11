花蓮7鄉鎮都發振興金！秀林每人3000元、萬榮5000元

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花蓮已有多個鄉鎮陸續發給鄉民振興經濟禮金，圖為富里鄉公所5月19日發放作業情形。（示意圖／本報資料照）

花蓮近年接連遭逢0403強震、颱風及馬太鞍溪堰塞湖溢流等天災衝擊，地方經濟與觀光產業復甦緩慢。繼光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮陸續發放或宣布發放振興金後，秀林鄉與萬榮鄉近日也宣布將發放振興金，分別每人3000元及5000元。

秀林鄉長王玫瑰表示，0403地震重創秀林鄉，雖然中央及地方陸續推出觀光振興方案，但實際帶動效果有限，鄉內景氣至今仍未明顯復甦。許多從事觀光服務業及臨時工作的鄉民收入受到影響，不少人反映希望公所再次發放振興金協助度過難關。

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王玫瑰指出，秀林鄉代會上月提案建議發放振興金，經評估產業回饋金財源仍可支應後，公所決定發放每名鄉民3000元，預計於8月辦理，受惠人數約1萬7000多人，詳細發放方式及時程將另行公告。

另一方面，萬榮鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流及颱風災害衝擊，鄉內6個村均有受災戶。萬榮鄉長梁光明表示，近兩年來天然災害頻繁，不僅造成居民生活不便，也影響地方經濟發展，鄉代會因此提案發放振興金，經評估鄉庫財政狀況後決定辦理。

萬榮鄉公所今公告發放資格，以115年5月26日前設籍萬榮鄉的鄉民為對象，每人可領取5000元振興金。符合資格民眾可自9月1日起，攜帶身分證及印章至指定地點領取，預估受惠人數超過6000人。

花蓮近年接連遭遇地震、颱風及堰塞湖災害，重創地方產業與觀光。除秀林、萬榮鄉外，光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮也已發放或宣布發放振興金，其中，受洪災衝擊嚴重的光復鄉每人發放1萬元，金額最高，其餘鄉鎮則介於2000元至3000元不等。

隨著秀林鄉及萬榮鄉加入振興行列，花蓮已有7個鄉鎮透過發放振興金協助居民，公所盼藉此提振消費、活絡地方經濟，協助鄉親度過災後復原期。

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