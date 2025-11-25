花蓮83歲婦人遭撞飛命危！肇逃男落網竟從未考過駕照

林姓男子駕車撞飛老婦人後肇事逃逸，更被發現從來沒考過駕照。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 花蓮縣玉里鎮高齡83歲的張姓婦人，日前晚間穿越馬路時，遭一輛轎車撞飛，導致頭部重創、骨盆多處骨折，陷入昏迷送醫搶救，而當時高速撞擊的轎車卻並未下車察看，警方獲報調閱監視器畫面，並於4小時內逮捕肇事逃逸的林姓男子，並且林男坦承從未考取駕照，長期無照上路。

83歲張姓老婦人23日晚間從家門口步行外出，穿越台九線道路遭高速行駛的轎車撞飛，駕駛沒有停下車查看婦人狀況而是加速逃逸，張姓婦人兒子外出發現母親倒在路邊，立刻開車送往玉里榮民醫院救治，再轉往花蓮慈濟搶救，目前仍昏迷於加護病房。

廣告 廣告

玉里警分局獲報後，派員到現場勘查，發現被害人血跡及鞋子，擴大搜尋後找到一枚疑似車輛「拖車鉤蓋」，列為關鍵比對證物，調閱監視器逐一比對後，循線在富里鄉找到涉案的65歲林姓男子及肇事車輛。

林男沒有酒精反應，原本矢口否認狡辯說不知道撞到人，見警方拿出拖車鉤蓋等證物，才表示當時現場很昏暗，才會不小心撞上，事發後因太害怕才逃離現場，警方調查更發現，林男從來沒有考過駕照，長期無照駕駛上路，全案詢問後依違反刑法185條之4肇事逃逸罪，移送地方檢察署偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

彰化男子「青蛙跳」過馬路險遭車撞！網痛批：拿生命開玩笑

國道1號高科段嚴重車禍！大車追撞衝對向 南北雙向全封閉