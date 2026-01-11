花蓮923洪災輪椅翁險滅頂 門諾助重製義肢復健

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因糖尿病雙腳截肢，去年923洪災一度陷入滅頂危機。歷經生死關頭後，門諾醫院一路陪伴，從急性醫療照護到重製義肢與復健訓練，一步步找回生活力量。

門諾醫院表示，66歲徐阿伯曾是守護國家的軍官，退伍後的人生卻接連遭逢考驗。20年前確診糖尿病後，疾病悄悄影響他的健康，因糖尿病影響血液循環，先是右腳因嚴重缺血不得不截肢，不到一年，左腳腳趾出現壞死情形，病變向上蔓延，醫療團隊評估若延誤治療，恐引發敗血症，最終只能再次進行截肢手術。短短2年間接連失去雙腿，他的人生被迫重新來過。

去年中，徐阿伯在門諾醫院完成右側義肢製作，靠著拐杖支撐練習行走；左腳截肢後，義肢矯具團隊評估整體狀況，準備為他重新打造一副完整義肢。

不料，去年9月23日，光復鄉豪雨成災，水勢在短時間內暴漲，徐阿伯與妻子在家中，尚未反應過來時，洪水已自門口湧入。第一時間趕到的是擔任消防員的姪子，衝進屋內推著輪椅準備撤離，才到客廳，水已淹進院子，很快升至腳踝。

水位持續上升，姪子先將徐太太攙扶上屋頂避難，再回頭搶救徐阿伯。折返時，水已淹到他的胸口，而他仍坐在輪椅上。「輪椅開始浮起來了」徐阿伯當下腦中一片空白。

在急流中，徐阿伯被救上屋頂，屋頂上風雨交加，腳下是翻湧的洪水，夫妻倆相互依靠，幾乎失去一切，至少還活著。義肢、家具與生活用品全被洪水帶走，只留下滿室狼藉，以及難以忘懷的驚險記憶。

洪水退去後，現實問題接連而來。事實上，徐阿伯在災前已排定心臟心導管支架手術，時間迫近。隔天清晨，兒子自外地趕回，立即將父親送往門諾醫院，醫療團隊迅速接手，安排住院，隔日順利完成手術。

門諾醫院心臟科醫師運用血管內震波碎石術處理硬化血管，手術過程平穩。考量他們來自災區、返家無門，院方主動協助安排入住單人病房，原本數日即可出院，卻讓夫妻倆多住了一週，有個暫時安身的地方。

災後家園難復，返家無門，院方再協助轉介至護理之家，安排獨立套房，方便妻子照料，並提供21天喘息住院照護。從急性醫療、術後照顧到生活安置，醫療與照護一環一環銜接，從水災發生到真正返家，前後將近2個月，始終不讓他獨自承受。

門諾醫院義肢矯具團隊的加入，讓徐阿伯再度找回信心。得知義肢在洪災中流失，團隊主動提出無償協助，為他重新製作一雙全新義肢，從取模、套量、反覆調整，到安排復健訓練，全程細心完成。

徐阿伯坦言，重新開始，心裡難免不安。但義肢矯具師與治療師始終耐心陪伴，一次次測試，只為讓他站得穩、走得安全。重新穿上義肢那天，他在復健室裡慢慢站起，神情先是專注，隨後露出久違的笑容。

「重新站起來，感覺真好！」一句話輕聲說出，背後卻承載疾病、截肢、洪災與重來一次的重量。從軍旅歲月到病痛纏身，從洪水滅頂到再次站立，徐阿伯的人生一次次被拉回正軌。門諾醫院在最需要的時刻，默默伸出雙手，陪他走過最難的路。（編輯：黃世雅）1150111