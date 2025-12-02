花蓮AI小將勇奪8面獎牌 總統盃爭霸全國競賽大放異彩

花蓮9隊代表隊與指導老師大合照。

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】教育部主辦、臺南市政府教育局承辦的「114年度總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽結果揭曉，花蓮縣9支代表隊一路過關斬將全數挺入決賽，從全國150支隊伍、逾300位選手中脫穎而出，一舉囊括3銀2銅3佳作的亮眼成績。花蓮代表隊共計9隊18位學生，橫跨一般國小組、偏鄉國小組、一般國中組、偏鄉國中組與表演組，展現本縣在AI教育推動的深厚實力。此賽事為我國十二年國教AI素養的重要檢驗平台，花蓮學子能在競爭激烈的全國舞台上發光發熱，背後代表的是縣府長期對智慧教育的耕耘與支持。

總統盃AI素養爭霸賽以PAIA魷魚遊戲爲實作競技為核心，考驗選手AI模型訓練、機器學習邏輯、程式撰寫與即時解題能力，並融入遊戲化設計，讓學生在競爭中深化AI理解。本次賽事於11月17日同步在全國各地會場進行預選，選手需於限時內完成模型訓練並上傳至平台，由AI自動對戰產出晉級隊伍。

花蓮代表隊訓練有素，在縣內教育處數位學習專案辦公室協助下，歷經層層選拔與密集賽前培訓，學生展現優異的AI邏輯能力與團隊默契。利用會場提供的電腦設備及競賽遊戲工具，進行AI模型訓練與程式設計。考驗選手們對AI機器學習架構的理解、程式邏輯思維，更考驗他們的團隊合作和快速解決問題能力。

選手訓練後上傳的AI程式與模型，須通過評審小組審核，以確保程式符合競賽規範。通過審核的模型才能進入預選賽，由隨機兩組隊伍訓練的AI模型進行對戰，獲勝者晉級，敗者則落入敗部復活賽持續對決，直到最終產出晉級總決賽的隊伍數為止。

縣長徐榛蔚表示：「AI教育是未來人才培育的關鍵，今天花蓮的孩子們用行動證明，花蓮AI教育紮實成功，讓每個孩子都發光。」她強調，花蓮縣持續優化AI教育環境，不讓任何孩子因地理受限而失去學習機會，讓智慧教育真正落實在每個角落。

全國總決賽暨頒獎典禮於11月28日（星期五）在臺南大台南會展中心隆重舉行，花蓮奪下3銀2銅3佳作的佳績。這不只是競賽成就，更象徵偏鄉教育在AI時代的堅實腳步。我們期待孩子們將訓練成果化為舞台上的光芒，讓全國看見來自花蓮的AI科技軟實力與教育信念。