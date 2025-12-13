「花蓮AI旅遊小助理」勇奪2026智慧城市創新應用獎 全台唯一智慧觀光類獲獎城市

花蓮縣政府再傳捷報！在「2026 智慧城市創新應用獎」中，由縣府觀光處推出的 「花蓮 AI Agent 全天候數位旅遊中樞系統：打造整合防災交通提醒，領航韌性復甦與安心旅遊」，也就是「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服，從全國65件縣市政府參賽作品中脫穎而出，成為全台唯一獲得「智慧觀光」主題肯定的縣市（見圖），也是台灣東岸唯一獲獎的地方政府。

本屆僅有14件作品獲獎，花蓮能突破激烈競爭、成功突圍，備受評審委員高度肯定。此系統於2025年上線後，強調以多元 API 串接打造「花蓮旅遊資訊一站式整合平台」，整合超過50萬字在地資料、300多筆景點資訊、超過2000多張優質的照片、即時路況、天氣資訊、活動推薦與行程規劃，更是串接ChatGpt、Google的 Gemini、Perplexity 、Claude等生成式 AI 服務，讓資訊呈現更即時、回應更精準、建議更貼近旅客需求。相較一般 AI 工具多以問答為主，花蓮 AI Agent 以縣府資料治理與地方知識庫為核心，展現「地方性、在地性、服務性」的智慧觀光新樣貌，成為地方政府數位整合應用的代表案例。

觀光處長余明勳表示，「偏鄉也能做出全國第一，花蓮要做給大家看！」獲獎意義非凡，不僅代表偏鄉也能以科技創新走向國際，更象徵花蓮在智慧觀光領域已走在全國前端。「花蓮沒有大型城市的資源，但更能站在旅客角度思考真正需要的是什麼。」花蓮以「永續花蓮」為願景，以「123齊步走」為策略藍圖，而智慧觀光正是推進花蓮觀光升級的核心軸線。此次獲獎的「花蓮AI Agent全天候數位旅遊中樞系統」不僅整合觀光資訊，更加入防災提醒與交通資訊串接，在震災後的復甦階段成為旅客安心旅遊的重要工具。

「AI不是冰冷的科技，而是讓每個旅客來到花蓮都更感受到溫度。」旅客的即時查詢、行程建議，都可直接轉成旅行社的訂單，由專業團隊提供保險、帶團等後續服務，使智慧旅遊真正與產業鏈接軌。「花蓮旅遊小助理」藉由花蓮縣政府及花蓮所有在地業者提供的實時資訊，有效提升旅宿、市集活動與在地體驗的曝光度及轉換率，全面強化花蓮的旅遊便利性與服務品質。

未來每一次查詢都將成為寶貴的大數據，透過行為軌跡分析，能讓縣府更精準掌握旅遊需求，作為制定觀光政策的重要依據，「科技不是目的，而是讓花蓮更美好、更永續的工具。」

智慧城市獎評審指出，「花蓮AI Agent 全天候數位旅遊中樞系統」突破地理限制的智慧觀光典範。具高度完整度與在地深度，成功展現地方政府推動智慧觀光的創新能力。亮點包括：全台唯一公部門打造「免App」AI智慧導遊服務；全國最完整的官方旅遊 AI 資料庫；整合景點、路況、天氣、活動、行程的一站式平台；以花蓮在地知識訓練的 AI 語言模型，內容深度遠超一般 AI 工具；偏鄉數位轉型的成功示範等。未來縣府將持續優化系統，並已同步導入韓文、英文多語版本，搭配國際航線旅客需求，強化節慶活動的即時服務，同時推動地方店家上鏈，探索「區塊鏈觀光」的下一階段應用。

自上線以來，系統使用量持續成長，已成為旅客查詢景點、活動、市集的必備工具。許多業者回饋，「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服讓首次到花蓮的旅客更快速掌握旅遊資訊，並精準找到「花蓮才有的玩法」。此次獲獎屬於所有縣民、觀光業者與熱愛花蓮的旅客，未來將持續以創新、永續與韌性為核心，推動科技成為偏鄉最強的力量，帶領花蓮觀光邁向新的高度。更多旅遊資訊可查詢「花蓮AI旅遊小助理」https://hualien.travel/ai-service/ 。