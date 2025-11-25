花蓮AI Agent入圍智慧城市創新應用獎複審

花蓮智慧觀光超前部署！由花蓮縣政府自主建置與持續優化的「花蓮AI Agent全天候數位旅遊中樞系統：打造整合防災交通提醒，領航韌性復甦與安心旅遊」，成功入圍第十三屆「二○二六智慧城市創新應用獎︱縣市創新應用組」複審，與全台十多組中央及地方等縣市團隊共同晉級複審。

此獎項的入圍複審，已經代表評審委員肯定花蓮在智慧治理與智慧觀光的推動上，不僅與全台並駕齊驅，更展現出領先各縣市的創新實力。「智慧城市創新應用獎」由台北電腦公會（TCA）主辦，是國內智慧城市發展的重要指標之一，主要在鼓勵以科技提升公共服務與城市治理效能。

今年產官學共計九十七件參賽，入圍複審有三十三件。花蓮此次能夠入圍，印證縣府在數位轉型與國際觀光布局方面的努力已獲專業評審高度肯定。為了鼓勵各城市投入智慧治理與科技應用，並整合地方特色資源推動創新服務。智慧城市聯盟自二○一四年起與智慧城市論壇暨展覽同步舉辦，透過物聯網（IoT）、雲端運算、大數據與行動科技等應用，持續遴選具示範性的智慧應用成果，加速科技落地，創造人民更便捷與美好的生活體驗。

觀光處長余明勳表示，依據觀光署對於各縣市提出的「數位治理與數位觀光」要求，花蓮縣政府不僅快速回應，更率先提出可直接提供觀光署串接的完整數位服務架構，在跨平台整合程度與應用深度上，花蓮已超越多數縣市，展現「數位觀光領頭羊」氣勢。花蓮位處山海之間，面臨地震及天候所帶來的交通與旅遊安全挑戰，必須將相關資訊透明且即時地提供給旅客。因此打造「花蓮AI旅遊小助理」，整合交通路況、景區開放狀態、氣象預警與災害通報等資訊，同時提供景點導覽、活動推薦與行程規劃等服務，讓旅客能夠「玩得開心、行得放心」。

目前系統已彙整逾四十萬字的旅遊即時資訊、近三○○處景點、超過二○○○張專業新拍攝照片，相關介接地方、中央及全球AI相關網站的鏈結更超過一○○○處以上。這個平台雖剛上線測試，但已經獲得超過五○○○筆的提問，觀光旅遊大數據的資料量更是與日俱增，希望提供完整且即時的旅遊資訊給全球的旅人。