花蓮F-16墜海飛官3度喊跳傘 空軍：未獲信標機訊號、沒事證能證明已跳傘

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨（6）日晚間失事，飛行員辛柏毅上尉目前仍下落不明。空軍司令部今早舉行記者會說明，對於飛行員是否跳傘，空軍司令部督察長江義誠少將回應，表示昨天依照現在錄音的這個抄件，是有呼叫跳傘、跳傘、跳傘，但是就是因為現在沒有得到信標機的求救訊號，所以說現在還沒有事證可以證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。

空軍司令部記者會。（圖／中華民國空軍臉書）

空軍司令部今天舉行記者會，江義誠表示，在昨晚7點29分，在花蓮基地南面31浬光點消失，消失光點高度是1700呎，後續就成立了應變中心，由空軍派遣了搜救機，協同海軍、空勤總隊及海巡署共同來執行搜救的任務。

江義誠指出，昨天辛柏毅是擔任右編僚機，6時17分於花蓮空軍基地起飛，根據通話、操作及雷達資料顯示，7時27分30秒時，辛柏毅透過無線電通報空中失散，高度7600呎，後又於4000呎時回報「2號機現在高度一直下掉」，在高度2600呎時重複3次呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，最後在1700呎時，於花蓮南面的36海浬雷達光點消失。

媒體關心辛柏毅是否真有跳傘？江義誠說，目前可以確定的是，辛柏毅有呼叫跳傘，但是否有執行還是未知，而昨天氣象是符合訓練派遣標準，且飛機機身及發動機定檢都沒有問題。

國防部表示，目前已派出空中13批13架次、海上艦艇11艦次，另有119員實施搜索作業，並下令「天安二號」作業停止演訓任務，同時執行機務加強檢查等作業。



