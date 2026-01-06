花蓮F-16夜航失事！飛行員跳傘失聯 搜救時間軸曝
空軍花蓮基地的一架戰機，在執行例行夜間訓練時意外傳出失聯消息，整起事故時間軸曝光。由於冷氣團南下，海上的低溫與風浪增加了搜救難度，全台灣的心都懸在花蓮豐濱外海，期盼能找到失聯的辛柏毅上尉。
戰機返場過程失聯
空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，於今（6）日晚間執行夜航例行訓練。該機在18時17分由辛柏毅上尉駕駛起飛，但在19時29分執行返場任務過程中，疑似發生MMC任務電腦故障，當時戰機正進行密集編隊並進入雲層，辛柏毅上尉所駕駛的戰機隨後與塔台失去聯繫。
初步了解，辛柏毅上尉在疑似發生空間迷向後採取跳傘行動，落點推測位於花蓮豐濱外海。空軍司令部已在第一時間成立應變中心，調閱各項監控數據以釐清精確座標。
海空聯合搜救行動
空作部於19時31分下令執行搜救任務。松指部S70C搜救直升機於19時54分起飛，隨後屏東第六聯隊的C130運輸機也於20時04分出動投射照明彈協助搜尋。
海上部分，海巡署旗津艦、蘇澳艦及多艘搜救艇迅速趕往現場；海軍則派出1803左營軍艦，於19時48分加入搜救行列。海空搜救人力在豐濱外海編織成嚴密的搜索網，農業部漁業署也協助呼叫周邊作業漁船共同查看，不放過任何可能的生還機會。
冷氣團增加搜救難度
針對這起重大軍安事故，行政院卓榮泰院長第一時間與國防部長顧立雄通話了解進度，並要求海委會、內政部空勤總隊全力協同搜救。今日適逢強烈大陸冷氣團南下，入夜後氣溫驟降，海面水溫極低，對落海人員的體力與保溫是極大的考驗。再加上海象不佳，增添搜救難度。
卓院長也特別提醒第一線搜救弟兄注意自身安全，並要求各單位必須爭分奪秒，目標是在最短時間內將辛上尉安全救起。陸軍花東防衛指揮部已派遣戰鬥部隊整合空軍五聯隊開設前進指揮所，待命延海岸線搜尋。空軍今日也將全力投入救援行動，預計明（7）日召開記者會對外說明。
