花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」

花蓮空軍基地一架F-16戰機，昨（6）日晚間執行例行訓練時發生事故，外界對事故發生原因高度關注，對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（7）日指出，F-16的事故原因，有待相關單位釐清調查；不管是機械原因或人為因素，都是調查方向。





他舉例，外傳不管是機械原因，像是任務電腦或飛航電腦的硬體跟不上更新所需能量，造成記憶體不足；或是人為因素「空間迷向」等等，「這都是需要調查才能釐清」。



同時，蘇紫雲強調，防撞系統在飛行安全中「非常重要」，這是避免飛官因「重力暈眩」或「空間迷向」而發生意外的「最後一道防線」。他說，這都需要國防預算的增加，才能夠進一步採購類似裝備，確保飛官的安全。



此外，蘇紫雲指出，F-16戰機基本在全球飛安紀錄中表現良好，在此情況下，透過嚴謹的事故調查、排除各項潛在風險，有助於確保國軍飛官安全，並維持整體士氣與裝備運作的安全。





