花蓮F-16失事飛官跳傘！卓榮泰與防長通話 指示海巡空勤支援

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）日夜間進行例行訓練時失事，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘，仍待搜尋中。對此，行政院長卓榮泰第一時間與國防部長顧立雄通話，並指示海巡、空勤總隊協同搜救。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰第一時間即與顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫周邊漁船前往查看。

李慧芝表示，由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

