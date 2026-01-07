花蓮F-16戰機失事 空軍初判肇因為空間迷向

花蓮空軍第五聯隊F-16戰機傳出不幸墜海意外，對此空軍司令部7日上午於花蓮召開臨時記者會說明，初步判定疑似因模組化任務電腦(MMC)故障、駕駛返場時發生空間迷向而導致意外發生。雖然事發時駕駛有呼叫跳傘，但因未接收到逃生信號，因此無法判定是否成功跳傘。

針對花蓮F-16墜海意外，空軍7日召開臨時記者會說明，根據錄音抄件顯示，6日晚間第五聯隊進行F-16雙架編隊夜航訓練時，飛官辛柏毅所駕駛的編號6700僚機在返場過程中，於19點27分30秒、高度7600呎時呼叫「TWO LOST」雲中失散，28分18秒、高度4000呎時表示「我現在高度一直在掉」，28分22秒、高度僅剩2600呎時則呼叫「預計跳傘」，最終於28分30秒雷達光源便消失，從呼叫雲中失散到光源消失僅有一分鐘。

空軍指出，由於後續未接收到信標機所發出之訊息，因此無法判定飛行員是否成功跳傘，目前各搜救團隊則依當時長機所標定的位置海域，進行搜索。空軍督察長江義誠說：『(原音)他當時有在原地做盤旋來標定位置，剛好那時的雲層有影響，所以他在無線電有回報說「沒有辦法目視海面情況」，就持續在原地做標定，到他的油量到達返場的(最低)油量之後才申請返場。』

至於外傳事發戰機當時有模組化任務電腦(MMC)故障狀況，空軍說明，當時飛行員在返場時的確有報告MMC發生故障，但沒有回報是那些部分故障。另外經清查，編號6700號戰機近半年也沒有MMC故障的情況發生。

空軍也說明，由於MMC故障，事故戰機的飛行路徑無法顯示，也無法判斷其飛行姿態。F-16有四大殺手，包括「空中相撞」、「空間迷向」、「大G昏迷」與「操控撞地」，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操控撞地 。五聯隊第27隊隊長周明慶說：『(原音)那空間迷向可以分為已察覺跟未察覺，其實他昨天晚上已經知道他空間迷向，同時檢查他的高度表已經下掉。我們飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，所以他該做都已經做了，而且我的隊員、長機已經想辦法想把他帶回來。所以…現在唯一的就是陪伴家屬，這是條很長的路』

空軍表示，目前已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員學科及模擬機複訓；同時目前已派遣空中兵力13架次、海上艦艇11艘次全力搜救。第二作戰區也派遣119人次，在海岸線實施搜索作業。(編輯：宋皖媛)

