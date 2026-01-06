花蓮F-16戰機驚傳失事 部長顧立雄赴空軍司令部全般掌握

空軍6日晚間驚傳F-16戰機墜海意外。空軍司令部晚間22點發布新聞稿說明，空軍第五戰術聯隊所屬的一架F-16單座戰機(機號6700)，晚間由上尉飛行官辛柏毅執行例行性夜航訓練任務，18點17分時由花蓮基地起飛，並於1929時在花蓮縣豐濱鄉東方約10海里處疑似跳傘，空軍已立即成立應變中心，展開搜尋行動。

國防部長顧立雄獲報後，則立即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力，以及協請國搜中心、空勤總隊海巡署等全力投入搜救行動。

空軍表示，辛員畢業於空軍官校108年班，已婚但未育有子女，飛行總時數611小時25分鐘，F-16飛行總時數則為371小時35分鐘；另外編號6700的F-16戰機機身鐘點3894小時，發動機總時間5447小時。