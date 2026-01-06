花蓮F-16戰飛行員跳傘搜救中！賴清德發聲了

▲花蓮F-16戰飛行員跳傘搜救中！賴清德發聲：盡全力將飛官帶回。（圖／記者朱永強攝，2026.01.01）

[NOWnews今日新聞]

今（6）日晚間，空軍花蓮基地傳出訓練意外，一架F-16單座戰機執行夜航訓練時失聯。總統賴清德第一時間發文，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，對於失聯的辛上尉，政府會傾全力搜救並將其平安帶回。同時，總統也呼籲全體國人同胞一起為失蹤的辛上尉集氣，並為前線辛勞的搜救人員加油打氣，祈願能傳來平安獲救的好消息。

總統府發言人郭雅慧對外說明，表示總統已指示國防部及相關單位即刻展開救援，目前空軍應變中心正於花蓮海域全力投入搜救，強調必須以確保人員平安為最高目標，爭取每一分每一秒搜救飛官。

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16在花蓮外海失事！飛官跳傘逃生搜救中 失事地豐濱鄉海象曝光

快訊／花蓮F-16戰機傳失事！國防部最新回應

快訊／花蓮F-16戰機驚傳失事！飛行員跳傘空軍搜救中