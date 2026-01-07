花蓮F-16為何失事墜海？蘇紫雲分析兩大肇因：「這因素」釀禍可能性高

空軍花蓮基地一架F-16戰機在6日晚間失事，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘失聯，空軍隨即展開搜尋行動，不過至今尚未尋獲。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，戰機失事不外乎出自兩大因素，而目前初步研判，恐是機械故障釀禍的可能性較高。

​蘇紫雲表示，戰機失事原因通常不外乎為機械故障或人為因素，但以目前已知狀況初步研判，機械因素釀禍的可能性相對較高，不論是目前外傳的飛航電腦等硬體記憶體不足，導致跟不上更新，或是發生「空間迷向」等人為因素，都還需要調查才能釐清。

巡防艇在搜救現場施放海難測流浮標（SLDMB）。（海巡署提供）

蘇紫雲指出，辛柏毅具備一定飛行經驗，加上F-16戰機近年已歷經多項性能改良，人為操作失誤的機率相對較低；不過若戰機在夜航或進入雲層等能見度不佳時，發生關鍵航電系統故障，飛行員就可能因視覺與感官錯覺，產生空間迷向，嚴重時甚至會迫使飛行員必須跳傘保命。

​​蘇紫雲強調，因此防撞系統對於飛安非常重要，是避免飛官因陷入「重力暈眩」或「空間迷向」而發生意外的最後一道防線，而這些都需要國防預算的增加，才能夠進一步採購類似裝備，確保飛官安全。

