花蓮F-16飛官辛柏毅失聯第8天 海、空9艦艇6軍機搜尋不間斷

6日晚間由花蓮空軍基地起飛的第5聯隊F-16AM型戰機（6700號），不幸在外海失事後，機上的上尉飛官辛柏毅失蹤，海上、空中搜尋行動迄今已進入第8天，軍方與海巡署的機艦仍不放棄任何希望。

空軍第5聯隊的6700號F-16AM戰機失事已8天。(圖/中央社)

根據國防部公布資料，今（14）日出動的搜救兵力，包含空中的空軍6架次軍機，海上的海軍2艘艦、海巡署7艘船艇，地面部隊則有陸軍的183名官兵，岸巡的157名官兵，以及輕、中型戰術輪車47輛次。

海委會主委管碧玲13日曾在臉書指出，海委會下轄的國家海洋研究院人員，啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，已初步取得黑盒子的定位範圍。

此外，國防部長顧立雄則是於12日在立法院受訪時證實，有收到斷斷續續的訊號，疑似就是「黑盒子」（飛行紀錄器），這個部分還在確認當中。

