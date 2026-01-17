花蓮F-16AM飛到大陸廣東？ 事實查核中心：錯誤訊息

空軍第5聯隊的F-16AM型戰機（6700號）於6日晚間在花蓮外海失事，上尉飛官辛柏毅依舊失蹤。空軍15日公布已精確定位機上「黑盒子」（飛行資料記錄器）訊號，後續將進行打撈作業。不過近日影音平台有影片宣稱，該架F-16AM型戰機並未墜毀，飛官是叛逃飛到大陸；對此，事實查核中心證實是錯誤訊息。

空軍失事的6700號F-16AM戰機。(圖/中央社)

事實查核中心檢視網路流傳的影片內容後發現，影片宣稱搜救船得知F-16型戰機不是墜海而是叛逃後均已返港，另外引述所謂飛官好友說法，F-16型戰機已降落在廣東某軍用機場。

廣告 廣告

事實查核中心指出，影片引用的消息來源僅為「搜救船」與「飛官好友」，但都沒有提供具體單位名稱或姓名，也未檢附任何證據佐證，傳言未提供任何可信消息來源支持相關說法。

海巡船艇持續協助搜尋F-16飛官下落。(圖/海巡署)

事實查核中心進一步追查發布影片的TikTok帳號，發現該帳號個人頁面說明欄位所附的網址，會連結至螺螄粉的販售頁面，顯示該帳號應非政府或媒體所有。此外，該帳號過去還曾發布「美國前總統拜登拜訪台灣與總統賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等在現實中並未發生的虛假事件。

由於國防部與海巡署目前仍持續搜尋飛官，並試圖打撈失事的F-16AM型戰機，查核中心認定，網傳「台灣戰機沒墜毀、飛官已投共」的說法是錯誤訊息。事實查核中心指出，這類說法已不是第一次出現，每當台灣不幸發生空軍失事意外，網路就會出現相關訊息，該中心也曾在2022年揭露此類謠言套路。

延伸閱讀

在野轟台美關稅掏空台灣 林楚茵：韓國媒體正羨慕我們

中天記者遭羈押禁見 陳智菡：新聞記者能掌握什麼國家機密？

台美關稅關鍵是5000億美元投資 陳鳳馨示警「川公移神山」