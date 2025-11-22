花蓮FJM健康師今日結訓授證 專業人才投入旅宿業穩固在地就業
【記者 周澄予／花蓮 報導】走過震後及洪災挑戰，花蓮觀光產業邁出重要轉型一步！由花蓮縣政府、台北中正扶輪社及吳若石神父全人發展協會共同推動的「FJM足部反射健康師培訓計畫」今（22）日舉行隆重的結訓暨授證儀式，由吳若石神父及何靜宜社長親自頒發證書。首家導入FJM服務的星晟棧渡假飯店也到場支持，正式將花蓮觀光帶入療癒之都的實踐階段。
吳若石神父致詞表示，希望大家運用反射健康法為家人朋友及需要的民眾減少苦痛 、減少醫療費用並更加健康；台北中正扶輪社社長何靜宜致詞哽咽表示對於大家奮力的練習、努力完成訓練感到相當感動，扶輪社也將持續本於服務精神，繼續支持培訓計畫。
▲花蓮縣觀光處處長余明勲誠摯感謝所有參與培訓的學員、吳若石神父全人發展協會及台北中正扶輪社的支持。
觀光處處長余明勲表示，特別感謝台北中正扶輪社社長何靜宜在計畫經費上的協助。這項計畫的核心意義，就是將災難衝擊轉化為人才資產。首批健康師自8月30日開訓以來，歷經近三個月的專業洗禮，讓失業的服務業者，成功轉型為具備國際認證的專業健康師。他強調，面對花蓮近期觀光的種種挑戰，我們必須創造無可取代的服務專利。以此次與星晟棧的合作啟動為開端，發展花蓮的療癒產業。
星晟棧渡假飯店協理吳孟庭表示，星晟棧位於花蓮這片療癒之土，致力於為旅客注入活水般的健康能量，吳志男董事長更親自加入此次培訓學習。飯店不僅提供健康飲食，更將服務從生活養生提升至照護層面，導入FJM健康師服務，讓旅客在無憂無慮的環境中享受全面性的健康體驗，開啟養生之旅的新篇章。
這批FJM健康師具備高度專業性。每位健康師皆通過嚴謹訓練，精通基礎反射區及標準化操作手法，並具備針對身體常見不適進行緩解應用的專業能力，確保提供國際認證等級的服務品質。FJM反射健康法手法簡單、安全、具實證效益，能夠解決旅客「安全感」與「深度放鬆」兩大核心需求。
▲「FJM足部反射健康師培訓計畫」帶動花蓮觀光產業邁出重要轉型一步！
這項合作同時為在地社區和旅宿業帶來雙贏的永續契機。透過與FJM健康師合作，旅宿業者不僅能豐富服務內容，在市場上建立獨特的療癒標籤，同時也為在地培訓出的健康師提供了穩定的工作機會與發展空間。這是一場「受惠者成為服務者」的動人循環，讓旅宿業的消費行為直接轉化為對花蓮社區的溫暖支持。
觀光處處長余明勲誠摯感謝所有參與培訓的學員、吳若石神父全人發展協會及台北中正扶輪社的支持。縣府將與扶輪社持續推動FJM理念，鼓勵更多旅宿業者加入後續的合作梯次，共同迎接花蓮觀光業浴火重生的新里程碑。相關培訓及合作資訊請見花蓮觀光資訊網最新消息 https://gov.tw/sAh或花蓮AI旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service。
