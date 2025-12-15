花蓮IP「小石花」獲BEST100年度設計 余明勲：象徵災後的韌性與重生 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府推動「繁花盛開計畫」再傳佳訊，花蓮縣政府今（15）日表示，由設計師陳普及其帶領的日目247Visualart 設計團隊打造的城市觀光角色IP「小石花」，榮獲由Shopping Design舉辦之 2025 Taiwan Design BEST100「年度設計」殊榮，成為花蓮文化創意與城市品牌的重要代表，並由花蓮觀光處長余明勲代表授獎，余明勲說，此次獲此殊榮，象徵「小石花」代表著花蓮面對天災後的韌性與重生，並透過花蓮在地故事讓花蓮的城市形象更加鮮明，未來也將持續透過設計及創意發展城市動能。

花蓮縣府說明，「Taiwan Design BEST100」創立於2012年，是由關注設計風格、新商業趨勢領域的《Shopping Design》媒體所成立的獎項，每年皆會由團隊歷經數月討論、評選出當年度100 件精彩的台灣設計人、事、物，並舉辦「SDA 典禮交流會」，獎項類別包含，年度時人/團隊、年度設計、原創品牌、建築空間、展覽活動、藝文推廣平台等，評選出以創新視覺語彙訴說深刻故事的設計作品，能入選代表其設計力、文化性與影響力皆受到高度肯定。

設計師陳普表示，「小石花」的設計靈感源自花蓮地震後從岩縫間綻放的生命力，象徵希望與堅韌精神，設計團隊以花蓮山海景觀、自然地貌與在地文化為基礎，發展專屬色彩系統，並結合公共藝術、活動裝置及文創商品，使角色IP不僅具美學價值，也貼近民眾生活，成功塑造地方文化符號。此外，評審團指出，「小石花」完整呈現花蓮城市活力與特色，是地方文化與設計創意的完美結合。

花蓮IP「小石花」獲BEST100年度設計 余明勲：象徵災後的韌性與重生 11

余明勲指出，此次獲獎不僅是對設計師及團隊努力的肯定，也展現「繁花盛開計畫」在文化、觀光與城市品牌上的實際成效，「我們將持續以設計與創意作為城市發展動能，讓花蓮在國際舞台持續綻放，吸引更多人感受花蓮之美」。

「我們相信，城市品牌不能靠外來角色IP撐起，而必須從土地與人民的故事中長出來，才能真正被看見。」余明勲直言，「小石花」IP象徵花蓮面對大自然的韌性與重生，「繁花盛開」展現花蓮近年復甦的力量，將在地元素推進市民與旅客的生活，成為大家記住花蓮的共同語言，只要花蓮用自己的故事說話，世界必定會聽見。

花蓮觀光處說明，「繁花盛開計畫」自2025年起由花蓮縣政府推動，目標在於透過設計與文化創意，讓花蓮城市形象更鮮明，並將在地文化、自然景觀與觀光資源進行結合，讓花蓮的故事被看見、被聽見也被深深感受，計畫主要內容包括「識別IP應用設計」、「動態影音形象推廣」、「地方人物採集書寫」、「國內外品牌與設計交流」、「在地店家合作」等。

花蓮觀光處補充，針對「繁花盛開計畫」所涵蓋的設計有，識別IP應用設計，以「小石花」為核心，建構城市整體識別系統，將角色形象融入導覽指標、公共藝術裝置、節慶與活動，使花蓮的設計成為日常風景；辦理動態影音形象推廣：以影像記錄花蓮的瞬間，拍攝系列短片、reels與品牌形象影片，讓觀眾透過聲光與節奏中，感受花蓮的大山大海與人文深情。

此外，花蓮縣府更邀請地方人物採集書寫，請文字與影像創作者走進山海間，記錄那些屬於花蓮的生命故事—返鄉青年、在地創業家、工藝師等，讓平凡的日常被看見，讓文化的根再次發芽；透過國內外品牌與設計交流，讓花蓮設計與創意被更多人看見，提升國際能見度。

「透過小石花IP，花蓮的城市形象與觀光亮點更加立體，吸引遊客與居民參與城市故事。」余明勲強調，縣府也同時與在地店家合作，發行紀念手提袋、開發聯名商品並推動特色遊程，將觀光人流導入在地產業，實現共好的願景，也為地方文化創意產業帶來更多發展機會，此角色也象徵著花蓮在歷經重創後，以堅韌的姿態再次綻放，帶著希望，繼續前行。

