花蓮Say（海）High——以藝術為語言 今在瑞穗鄉再現笑聲與希望
由花蓮縣政府文化局主辦的「2025花蓮城市空間藝術節」，二十二日於瑞穗鄉公所熱鬧登場。今年以「花蓮Say（海）High」為主題，延伸「Say Hi → Set High」的核心精神，象徵花蓮在震災後重新向世界微笑問好，以藝術作為城市重生與療癒的語言，邀請民眾共同見證，山海之間再次綻放的笑聲與希望（見圖）。
花蓮縣歷經地震的洗禮後，地方產業、生活節奏及人心都面臨挑戰。文化局以藝術為媒介，帶領地方重新找回情感連結與文化自信。此次藝術節以「藝術活化城市公共空間」為核心理念，透過創意裝置、表演藝術、專題講座與劇團演出，讓藝術走出展演廳、走入社區與街角，使生活本身成為一場充滿美學的藝術展演。
瑞穗鄉長吳萬德表示，藝術節不僅是一場文化盛會，更是鄉民心靈的凝聚。同時藉由藝術節的舉辦，希望能凝聚鄉民的情感，展現地方文化特色，讓藝術走入生活、融入地方，進而呈現花蓮災後復甦的文化韌性。」
今年的活動內容豐富多元，除邀請知名藝術家與在地創作者共同打造藝術裝置外，並規劃了專題講座，探討「文創空間與跨領域藝術創作」，以及融合地方故事與情感的「虎劇團」演出，讓觀眾在藝術體驗中重新感受土地的溫度與力量。讓創意在地綻放，也讓文化與經濟共同活絡，吸引更多觀光人潮。
「花蓮Say（海）High」不僅延續前屆藝術節對「城市高度」的探索，更進一步聚焦於「人心的高度」。在震災後的重建歷程中，藝術成為人們重新連結土地、彼此與自我的媒介。從山海的壯闊到生活的細膩溫柔，花蓮透過藝術節展現了從創傷到希望、從重生到飛揚的文化力量，讓更多人看見地方的美與堅韌，也藉由藝術的感染力，為地方注入源源不絕的溫暖能量，讓花蓮在山與海之間，再次以微笑迎向更高的未來。
