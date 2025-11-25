花藝新手的美感練習冊！精緻風格品牌「花Pair酒」線上課程登場 以花朵為生活添一點浪漫儀式感 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

生活的繁忙與壓力是否常常壓得你喘不過氣？每天努力工作卻忘了要享受生活，想讓日常多點美好又不知從何下手？精緻生活風格品牌「花Pair酒．Floral & Vine」正是為此而生，以「放慢步調」為初衷，透過愜意放鬆的氛圍或打造小小儀式感，讓人重新拾起熱愛的事物，感受到內心的喜悅與幸福。

精緻生活風格品牌「花Pair酒」

由Iris Tseng創立的「花Pair酒」，是將花藝與葡萄酒結合的精緻生活風格品牌，傳遞一個簡單而深刻的理念：美好生活，不必遙不可及；花藝與品酒，不只是知識，而是能讓生活閃閃發光的藝術。

透過花與酒的搭配，「花Pair酒」帶領大家親手為各種時刻創作合適的花藝語言，從與好友野餐的輕鬆午後、節慶聚餐的優雅桌花，到新店開幕、新居落成、生日花禮與節慶祝福，每一刻都能成為展現品味與情感的風景。

首創五感體驗美學沙龍，感受創作時閃耀的時刻

「花Pair酒」致力於傳遞富有層次的生活美學體驗，首創全新「五感體驗美學沙龍」，每堂課皆有精心設計的五感體驗沙龍，透過花藝技巧和品酒的精緻旅程，打造視覺、嗅覺、味蕾、聽覺的感官享受，喚醒每個人心中的藝術家。



「花配酒美學沙龍」不只是一堂花藝品酒課，更是一種讓日常變得精緻的生活方式。依照主題打造多種課程選擇，從系列課程或單堂節慶、主題沙龍，學員皆可自由選擇。課程中的花藝與選酒技巧，能輕鬆活用在送禮、居家花藝、餐桌美學等日常場景。

專為生活場景打造的線上課程！讓美感走進日常

延續「花Pair酒」首創的五感體驗美學精神，花Pair酒與Hahow好學校全新推出生活花藝線上課程《花藝風格生活｜讓居家、節慶與送禮更有品味》，打破時間和空間的限制，用更親近的方式，讓美感融入每一個生活瞬間。

課程以「生活中的關鍵時刻」為主軸，從家居布置、節慶花禮、到朋友聚會與送禮場合，都能以花為語言、以美為橋樑，展現個人風格與品味。透過創辦人Iris親自示範，學會如何運用花材與日常物件，創造令人驚豔且印象深刻的溫暖氛圍，讓每個瞬間都充滿幸福感與藝術氣息。



《花藝風格生活｜讓居家、節慶與送禮更有品味》限時預購中

預購傳送門

Floral & Vine官方網站：點我前往

Floral & Vine 官方IG：點我前往

