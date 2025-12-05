花藝語彙重構年節美感 城市好酒匯聚台灣藝術力量 共創「孚金春宴」馬年禮盒

生活中心/綜合報導

酒食禮盒專家「城市好酒」今年推出馬年禮盒，邀請台灣插畫藝術家 Phoebe Jinro Chen操刀包裝設計。盒內集結馬年酒款、限定甜點與野生烏魚子，集結多方藝術與品牌合作，包括台灣梅酒品牌梅侍、花藝師楊翊、暖暖法式甜點及吉利號烏魚子，以唐代盛宴為靈感，推出「孚金春宴」新年禮盒，重新定義年節送禮的高雅儀式感。

攜手花藝、插畫與製版藝術 重現古代貴族「孚金春宴」

花藝師楊翊擅長以植物姿態延伸為空間敘事 圖／城市好酒

唐代貴族崇馬如寶，喜愛賽馬、射獵，也講究盛宴之禮。城市好酒此次邀請插畫藝術家 Phoebe與花藝師楊翊，將具有挑戰性的紙材與浮雕燙印工藝，轉譯成不同領域的語言，最終集結有經驗的燙金老師傅使用浮雕版刻畫出華人節慶中想像的「孚金春宴」寶馬的線條與躍動姿態，栩栩如生，彷彿躍然眼前。

獨家馬年甜點 × 野生烏魚子 酒食搭配拓展「年味」新可能

城市好酒攜手暖暖法點推出獨家甜點，馬年限定造型相當吸睛 圖／城市好酒

隱身老宅的人氣甜點，以創新風味為馬年喝彩，傳統過年喜愛吃甜、喝美酒與享用烏魚子，今年城市好酒將傳統年味融合升級，特別邀請法式甜點品牌「暖暖」共同研發出馬年限定甜點，其中獨創的鹿港花生麵茶、小山園焙茶旺金夾心，金幣造型寓意財運旺旺；馬年限定的「大溪地香草餅乾」「Berry 旺莓果餅」綿密奶香與酸甜莓果，喜氣的造型為新年增添儀式感。

征服日本老饕的台灣金磚 政商名流的送禮指標

吉利號堅持使用野生海捕烏魚子，厚實Q彈，美妙的滋味讓人難以忘懷 圖／吉利號

起源於日治時期，深受金字塔頂端客戶喜愛的「吉利號」烏魚子，是台灣少數保留傳統烏魚子製作手藝的商號，嚴選 3–4 年以上的野生烏魚，堅持以17 道工序，日曬 336 小時古法製作，連以挑嘴聞名的日本饕客也讚不絕口。

獨家台灣馬年梅酒 × 日本蘋果果凍酒 過年應景的美好滋味

梅侍 碧螺春綠茶梅酒馬年限定版 (左)；白鶴 PURUPURU 蘋果果凍酒 (右) 圖／城市好酒

今年馬年禮盒亮點之一，為馬年限量的「梅侍 碧螺春綠茶梅酒」 瓶身的上的酒標為插畫藝術家所創作，瓶內乘載100%南投信義梅與三峽碧螺春茶純釀而成的梅酒，支持台灣在地作物，創造出茶梅酒風味新的可能，酸甜梅果與鮮雅茶香交織，入口清新爽口。

另一款則來自日本的白鶴 PURUPURU 蘋果果凍酒，使用青森蘋果汁，果凍質地搭配輕盈氣泡口感，喝起來趣味療癒，同時蘊含「蘋蘋安安」的新年寓意。

目前城市好酒所推出的五款年節禮盒皆已上架官網，有興趣的朋友可以前往活動網頁了解更多。

