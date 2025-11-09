花藝論壇藝術展─花開覺路 藝映禪心

花藝論壇藝術展，在高雄舉行，多個國家的花藝專家，齊聚一堂，用花藝展現佛法跟藝術。

大同世界華道會長 日華法師：「佛教插花 以簡潔為主，三個主枝 菩薩最高，這些枝葉也代表很多的眾生。」

法師以作品引導大眾在觀花中見心、於行藝中修行，這場國際佛教花藝論壇藝術展，以花開覺路 藝映禪心為主題，邀請國際花藝師參展，大同世界慈善會創辦人 圓三法師：「花就代表因緣 因果，這是佛教的因果觀，所以此次是以花來作串聯，突破國籍 宗教 流派，都予以共融。」

日本古流東洋會 宮本理城家元：「我嘗試將在日本也有的芒草，與色彩繽紛台灣花卉進行搭配。」

宮本理城家元以作品展現台日情誼，他帶領12位學生從日本來台，高齡95歲的韓國花藝名匠朴善良，也特地前來，韓國善良插花協會長 朴善良：「我想把這些花 送給每個人，幫助大家成長。」

多國花藝專家，以作品呈現藝術之美，從中展現佛法精神！

