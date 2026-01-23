花見櫻花季揪幾米 1月29日天元宮登場

「花見櫻花季」為北台灣年度最受矚目的賞櫻盛事，1月29日至2月11日於淡水無極天元宮登場。今年再度以當地粉嫩三色櫻為主角，邀請國際知名的台灣繪本藝術家幾米，將創作搬進浪漫的三色櫻花林之外，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點。

今年活動最令人屏息的視覺焦點，除了天元宮後山園區的三色櫻外，首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，在天元宮浪漫櫻花風采中，精心融入幾米筆下溫柔而奇幻的想像世界，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中。

入夜後，再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍，呈現與白晝截然不同的神祕浪漫感。

活動期間首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，特別彙整淡水地區賞櫻建議遊程、天元宮園區活動地圖，提供民眾參考規畫半日或一日遊，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地文史，設計親子易上手的解謎關卡，增加樂趣。

透過幾米老師筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」。

新北市景觀處長林俊德表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）等處已接力綻放中，緊接著還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發。