花見櫻花季攜手幾米繪本 1/29天元宮登場

記者李佩玲／綜合報導

「2026花見櫻花季」將於1月29日至2月11日在淡水天元宮登場，新北市政府景觀處表示，今年活動以「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為主題，邀請知名繪本藝術家幾米將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進浪漫的三色櫻花林，打造5大互動場景，並搭配夜間燈光設計，營造出夢幻動人的夜櫻氛圍。

新北景觀處指出，今年活動首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，在天元宮的浪漫櫻花風采中，融入幾米筆下溫柔而奇幻的想像世界，故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，將轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後，再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍，呈現與白晝截然不同的神祕浪漫感。

活動期間還首度推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，內容彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊的實用參考，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，完成任務還能兌換小禮物，讓民眾在賞花之餘，也能認識天元宮後山的自然與人文特色，增添遊園樂趣。

景觀處表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花及新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）已接力綻放，緊接著還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，各項賞花資訊可透過「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢。

淡水天元宮是北臺灣著名的賞櫻勝地。（取自新北市政府網站）

2026花見櫻花季將於1月29日至2月11日在淡水天元宮登場。（取自新北市政府網站）

今年活動首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象。（示意圖、取自新北市政府網站）