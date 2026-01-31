花見櫻花季 淡水天元宮粉嫩登場

初春來臨，北台灣年度最受矚目的賞櫻盛事「2026花見櫻花季」1月29日起至2月11日於淡水天元宮登場！今年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」活動主題，首度與幾米創作之《閉上眼睛一下下》繪本合作，在天元宮浪漫櫻花風采中，精心融入幾米筆下溫柔而奇幻的世界，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後，搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，呈現夢幻動人、與白晝截然不同的神祕浪漫氛圍。

今年活動推出「淡水花見散策攻略」，內容除了彙整淡水賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，更規劃「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子同樂的趣味解謎關卡，完成任務可獲得精美禮品！此外，透過幾米《閉上眼睛一下下》繪本中追尋夢想的小女孩「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給等3家在地小吃名店，只要憑摺頁即可享有專屬優惠好康，邀請民眾來淡水「看阿給、吃阿給」，賞櫻之旅也可以滿足味蕾，歡迎大家一同來淡水天元宮迎春賞櫻、郊遊踏青，祈福好運一整年，活動最新資訊可至「2026花見櫻花季」活動官網查詢。（https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html。）

