花見櫻花季 淡水天元宮1/29登場

▲汐止康誥坑溪山櫻花盛開美不勝收。（圖：資料照）



▼淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地。（圖：資料照）

▲▲汐止康誥坑溪山櫻花盛開美不勝收。（圖：資料照）



▼淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地。（圖：資料照）

春天是觀賞花卉的最佳季節，除了武陵農場櫻花季，北台灣賞櫻盛事「花見櫻花季」將於一月廿九日至二月十一日在淡水天元宮登場，今年以粉嫩三色櫻為主角，結合「夜櫻賞燈光櫻繪夢」為主題，邀請台灣繪本藝術家幾米打造五大互動場景，將《閉上眼睛一下下》繪本意象融入櫻花林，夜間搭配燈光設計，營造夢幻氛圍，很適合春節走春賞花。

廣告 廣告

今年花見櫻花季活動期間首度推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，提供賞櫻遊程建議與園區地圖，設計「花間謎蹤」親子解謎遊戲，完成任務可兌換小禮物，增添遊園樂趣。另外，透過幾米角色「阿給」串聯在地三家阿給名店，推出限定優惠，民眾憑摺頁即可享用餐折扣，賞花又能品嚐美食滿足味蕾。

新北市境內櫻花種類繁多，一月中旬起陸續綻放，如汐止康誥坑溪、新店屈尺公園已接力開花，三芝、石碇及土城亦蓄勢待發。民眾可透過FB「賞花快報」粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcflowernews）掌握花況。