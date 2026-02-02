花語鳥鳴 紙雕生命之美走進醫療空間藝術家曾玲蘭老師新春特展於苗栗醫院溫柔登場

為推動人文醫療與藝術療癒，營造溫暖且友善的就醫與工作環境，衛福部苗栗醫院於新春期間推出「花語鳥鳴?紙雕生命之美——曾玲蘭老師紙雕畫作新春特展」，邀請知名紙雕藝術家曾玲蘭老師以細膩而富生命力的紙雕作品，為醫療空間注入靜謐而深刻的藝術氣息。展期自即日起至三月三十一日，展覽地點在苗醫醫療大樓「友善藝廊」。

紙雕藝術家曾玲蘭老師本次展出的作品，以花與鳥為主要創作主題，延伸至自然與動物意象，透過層層堆疊的紙材與精緻刀工，呈現光影交錯、靜動並存的詩意畫面，也讓生命得以被凝視。展出作品包含有櫻花樹上的雀鳥、沉睡的貓、石上之虎，以及紙羽下的白孔雀等，每一件作品彷彿凝結時光，不僅展現紙材的無限可能，也讓觀賞者在繁忙的醫療場域中，獲得片刻心靈的安放與療癒。

苗栗醫院指出，紙雕藝術是一種可隨手創作、卻需高度專注的藝術形式，創作過程中透過反覆剪裁與細膩觀察，能培養耐心、沉澱心靈，進而在生活中感受細微而真實的美好。本次展覽精選曾玲蘭老師多年代表性作品，每一幅皆在巧手匠心下栩栩如生，展現紙雕藝術深厚的情感與生命力。

回顧曾玲蘭老師投入紙藝教育的歷程，可追溯至民國八十九年(二000年)九二一地震災後重建時期。當時埔里鎮在政府支持下引進紙藝師資，盼以藝術撫慰災後人心。曾玲蘭老師除進入埔里太平國小指導剪紙課程外，也陸續於草屯、魚池、埔里及水里等社區大學推廣紙藝教育，系統性培育師資，長年深耕地方，為紙藝教育向下扎根。

曾玲蘭老師運用自身專長灑下文化種子，長年投入紙藝教育與推廣，是九二一災後以藝文專業陪伴社區、撫慰人心的工藝師楷模，也讓紙雕藝術不僅止於創作形式，更成為連結情感、療癒心靈的重要媒介。曾玲蘭老師指出，紙雕創作的過程就像與自己對話，在專注與重複的剪裁之中，心也慢慢靜了下來，希望透過作品，讓觀者感受到平靜、溫柔與對生命的珍惜。

苗栗醫院院長徐國芳表示，醫療不僅是身體的治療，更涵蓋心靈的照顧。透過藝術展覽走入醫療場域，讓病人、家屬及同仁在就醫與工作之餘，也能感受藝術所帶來的溫柔力量，是醫院持續推動人本醫療與友善職場的重要實踐。值此除舊佈新迎接新年新氣象之際，誠摯邀請大家蒞臨苗栗醫院「友善藝廊」，走進「花語鳥鳴?紙雕生命之美」的藝術世界，在紙雕光影之間，與自己進行一場安靜而深刻的心靈對話（見圖）。