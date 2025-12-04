花警分局長頒贈感謝狀表揚阻詐有功行員 期盼攜手共築防詐騙銅牆鐵壁

MEITU 20251204 201416711

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為感謝金融機構行員在第一線成功攔阻詐騙案件、守護民眾財產安全，花蓮分局長鍾國楨於12月3日率領偵查隊長謝宗基及偵查隊同仁，前往華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行等多家金融機構，親自頒發感謝狀及禮券，向機警且盡職的行員們表達由衷的感謝與肯定。

MEITU 20251204 201520858

近年詐騙手法推陳出新，從投資詐騙、假冒官方通知、社交平台詐騙到冒充親友，各式手法層出不窮，使民眾防不勝防。金融機構作為第一線工作人員往往是辨識異常交易的關鍵角色。本次受表揚的行員們憑藉敏銳觀察力、豐富經驗及冷靜判斷，成功協助攔阻多起詐騙案件，避免民眾財產遭受重大損失，展現高度專業與社會責任。

廣告 廣告

MEITU 20251204 201606677

花蓮分局藉此次表揚，同步向行員們宣導最新詐騙手法與防範措施，提醒在面對可疑提領、異常匯款或陌生電話指示金融操作時，務必保持高度警覺，共同守住反詐騙的第一道防線。

MEITU 20251204 201709139

花蓮分局呼籲：民眾若接獲可疑來電、訊息或遭遇不尋常的金融交易情形，應保持冷靜並立即向165反詐騙專線或110報案求證。未來花蓮分局將持續深化與金融機構的合作，強化防詐資訊共享及教育宣導，攜手打造更全面的反詐騙防護網，讓詐騙集團無所遁形，共同營造更安全安心的生活環境。