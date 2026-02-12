花警守護年貨大街 同步強化反詐騙宣導

%E4%B8%80 115

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】因應「2026花蓮年貨大街」於115年2月11日晚間在太平洋燈會旁盛大開幕，預期吸引大批民眾前往採買年貨，花蓮分局提前完成各項勤務規劃，全面啟動安全維護與交通疏導，確保活動順利進行。

年貨大街緊鄰太平洋燈會展區及東大門夜市商圈，開幕當晚人車潮集中湧現，花蓮分局已針對周邊主要道路、重要路口及停車動線進行整體規劃，採取彈性交通管制及機動疏導，視現場人、車流狀況即時調整警力配置，避免交通壅塞影響民眾安全。

在治安維護方面，花蓮分局規劃編排制服及便衣警力加強巡邏，提升見警率，並強化會場內外巡邏，防範竊盜、糾紛或突發危安事件發生。同時結合協勤民力及主辦單位力量，建立橫向聯繫管道，一旦發生緊急狀況可即時通報、快速處置，確保活動現場安全無虞。

此外，花蓮分局也結合年節時機，向現場民眾加強反詐騙宣導，提醒慎防假投資、假網拍及假冒公務機關等常見詐騙手法；並呼籲民眾妥善保管隨身財物，避免在人潮擁擠處讓宵小有機可乘。

花蓮分局表示：年節前夕活動密集，警方將持續以「安全第一、服務優先」為原則，全力投入各項勤務工作，讓民眾安心、平安迎新年。