花警強化交通樞紐安全 公私協力共展決心

花蓮警分局積極結合義警、民防等協勤民力，展現公私協力、共同守護市民安全的決心。(花蓮分局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮警察分局表示，針對近日臺北捷運發生隨機傷人事件，引發社會高度關注公共運輸安全議題，花蓮警察分局迅速提升警戒層級，全面強化轄內重要交通樞紐的安全維護作為。

花蓮分局指出，目前除編排警力針對花蓮火車站、花蓮轉運站等人潮聚集場所執行高密度巡邏與定點守望外，更積極結合義警、民防等協勤民力，展現公私協力、共同守護市民安全的決心。

花蓮分局強調，花蓮縣義警與民防人員多為來自各行各業的志工，平日各有本職工作，卻在接獲通知後，毫不猶豫犧牲個人休息時間，配合警方進駐車站及周邊要點，長時間站立守望，即使面對夜間或天候不佳的情形，仍堅守崗位，展現高度責任感與服務熱忱。

花蓮分局表示，有協勤民力的協助，不僅有效提升見警率，也讓民眾感受到安心感。協勤民力以實際行動成為警方最堅實的後盾，是維護地方治安不可或缺的重要力量。

花蓮分局指出，未來警方將持續滾動式檢討勤務配置，視狀況機動調整警力，並與義警、民防等民力保持密切合作，確保交通樞紐及周邊環境安全無虞。