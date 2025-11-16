花車繞場、獻唱中文歌！Super Junior成軍20週年 連3天嗨翻大巨蛋

韓國天團Super Junior成軍滿20周年，9位成員14號起一連三天降臨台北大巨蛋，吸引共9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團。Super Junior不只特地搭花車繞場，更獻唱中文歌〈至少還有你〉，讓全場歌迷感動不已。

穿上全白西裝套裝又唱又跳，宛如白馬王子，迷倒台下歌迷，成軍滿20週年的韓國天團Super Junior，九位成員全員到齊，把全新巡演帶到台北大巨蛋，他們帶來從出道至今的經典曲，讓台粉嗨到不行。

廣告 廣告

Super Junior14號起降臨台北大巨蛋，3場演出總共吸引9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，也創下海外歌手最高入場紀錄。而他們寵愛台灣粉絲無極限，不只花車繞場、近距離接觸揮手，更驚喜獻唱中文歌〈至少還有你〉，讓全場歌迷感動不已。Super Junior大巨蛋首場演出在深夜11點完美落幕，藍海帶來的感動將持續在偶像與粉絲心中。

Super Junior搭花車繞場。圖／翻攝自抖音

台北／張綺云、彭以德 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

SJ寶藍色攻占台北！蔣萬安送「巨型壽桃」盼灶咖男團常來

GD大巨蛋演唱會圓滿落幕！ 預告BIGBANG「20週年」合體

GD權志龍大巨蛋開唱 秀中文問「你愛我嗎」4萬人暴動

更多熱門影音：

黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」

胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應

NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重