花車繞場、獻唱中文歌！Super Junior成軍20週年 連3天嗨翻大巨蛋
韓國天團Super Junior成軍滿20周年，9位成員14號起一連三天降臨台北大巨蛋，吸引共9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團。Super Junior不只特地搭花車繞場，更獻唱中文歌〈至少還有你〉，讓全場歌迷感動不已。
穿上全白西裝套裝又唱又跳，宛如白馬王子，迷倒台下歌迷，成軍滿20週年的韓國天團Super Junior，九位成員全員到齊，把全新巡演帶到台北大巨蛋，他們帶來從出道至今的經典曲，讓台粉嗨到不行。
Super Junior14號起降臨台北大巨蛋，3場演出總共吸引9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，也創下海外歌手最高入場紀錄。而他們寵愛台灣粉絲無極限，不只花車繞場、近距離接觸揮手，更驚喜獻唱中文歌〈至少還有你〉，讓全場歌迷感動不已。Super Junior大巨蛋首場演出在深夜11點完美落幕，藍海帶來的感動將持續在偶像與粉絲心中。
Super Junior搭花車繞場。圖／翻攝自抖音
台北／張綺云、彭以德 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
SJ寶藍色攻占台北！蔣萬安送「巨型壽桃」盼灶咖男團常來
GD大巨蛋演唱會圓滿落幕！ 預告BIGBANG「20週年」合體
GD權志龍大巨蛋開唱 秀中文問「你愛我嗎」4萬人暴動
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
五月天上海開唱 冠佑女兒「小玫瑰」擔任演唱會嘉賓
五月天把夏日的熱情一路延伸到冬季，5525＋1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到上海體育場，從9月的水炮花火夏日派對，到11月冬季版的漫天飛雪，都陪著歌迷一起留下四季回憶。巡迴在14日正式來到第124場，阿信特別介紹2006年《為愛而生》最後一首〈胎音〉中的「小玫瑰」劉芯妤，當年錄下她呱呱墜地的第一聲，如今亭亭玉立的她站上舞台，帶來創作新曲〈朋友而已〉與〈玫瑰少年〉，象徵著跨越19年的深情延續。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美國知名美食部落客驚傳離世 妻子悲痛發聲
美國知名美食部落客驚傳離世 妻子悲痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
SJ攻大巨蛋第二日 深情唱"至少還有你"東海感性落淚
生活中心／綜合報導超人氣韓國天團"Super Junior"，一連三天嗨爆台北大巨蛋，九位成員賣力演出回饋台灣粉絲，還深情用中文獻唱"至少還有你"，東海唱到一半突然感性落淚，謝謝台下E.L.F，成為他們的光，許久未在台灣舞台和體的希澈，也與大家約定50年後大巨蛋見，場面令人動容。民視 ・ 1 小時前
《娛樂世界》SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚
【時報-台北電】Super Junior（SJ）帶著20周年全新巡演，14日起一連3天登上台北大巨蛋，3場共吸引9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，更創下紀錄，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。隊長利特昨激動大吼：「台北大巨蛋！」看到現場坐滿粉絲更感動到落淚。 首日晚間8點開場，SJ帶來出道曲〈Twins（Knock Out）〉，接著又表演〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等輕快舞曲，讓全場3萬名E.L.F.（粉絲名）嗨到最高點。首攻大巨蛋，成員們自我介紹時，直呼被台灣粉絲陣仗嚇到，厲旭說：「怎麼會來這麼多人啊？是我們的粉絲沒錯嗎？不是整人的吧，真的嚇到。」東海也透露自己緊張到發抖，「說真的我話都講不出來了，好像快哭了。」 銀赫嘴甜表示：「今天我來了非常多老婆！」讓全場粉絲尖叫不已，接著笑說：「媽媽，這是我的老婆！」他也不忘感謝粉絲：「這份感動大到我不知道要講什麼。」利特更扯開喉嚨搞笑大喊，「台北大巨蛋！我們現在也有被嚇到，竟然SJ可以在這演出，這不是夢，3天賣完！SJ還沒有死去！」 第一部分談話環節結束後，台下3萬人大喊「歡迎回家」，在唱到〈Our時報資訊 ・ 1 天前
國寶級帥哥降臨！八木勇征甜喊「我回來了」 LV包夾腿拍照粉絲笑翻
日星八木勇征今（15日）下午抵達松山機場，超過400名粉絲熱情接機。他以一身黑色勁裝、面帶燦笑現身，拍照時還隨興地把LV背包夾在雙腿間，讓粉絲笑說：「我也會這樣做！」八木勇征明天將在LEGACY TERA舉辦YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI，與粉絲共度甜蜜的週日午後。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
TWICE下週首度登台! 快閃店搶先起跑 粉絲搶排周邊
南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導韓國女團TWICE，將於11月22到23號在高雄世運主場館演出，前哨戰已經悄悄展開，除了高雄六大地標化身藍色城市外，快閃店更搶先在這周末登場，不少粉絲為了搶購城市限定商品，清晨六點就來排隊。高雄六大地標點起藍色燈光，替韓國女團TWICE應援。（圖／民視新聞）百貨公司門口排隊處，凌晨六點多，一早就出現許多粉絲大排長龍，綿延數十公尺，都為了搶買TWICE限量周邊商品，甚至連行李箱都出動。粉絲：「我們行李箱的話是因為商品裡面，不一定他會有購物袋，所以大家的話可能四五個朋友，大家先塞在裡面先出來再做整理，普發一萬就不見了，大概是這樣。」粉絲：「板橋啊，（幾點過來）一大早坐高鐵來，6點50的高鐵，在想如果買不到，前一天晚上就來住這邊，隔天來排。」粉絲：「兩件高雄限定T，然後一個零錢包，就是今天早上六點就過來的，（從哪個縣市來的），我從桃園過來。」韓國女團TWICE快閃店在百貨公司登場，城市限量T恤被粉絲瘋搶。（圖／民視新聞）韓國女團TWICE，出道滿十週年，即將在11月22、23號，在高雄世運主場館開唱，不只快閃店在百貨搶先登場，高雄多處景點，也點起藍色燈光。神秘藍色燈光，讓夜晚中的愛河灣跟流行音樂中心，閃耀藍光光芒，捷運美麗島站也是藍色外皮，更有民眾拍下，大港橋上秀出"THISISFOR"的世界巡迴演唱會主題文字，還轉換TWICE九位成員的代表色，相當夢幻。高雄市長陳其邁：「我被下封口令，不能透露太多，但是我可以保證，只要你下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。」市長俏皮賣個關子，對於應援內容跟活動，保密到家，請民眾拭目以待，相信這次TWICE演唱會的應援模式，會帶給粉絲不同驚喜！原文出處：TWICE下週首度登台! 快閃店搶先起跑 粉絲搶排周邊 更多民視新聞報導孫生分手了？女友連發6文喊：無止盡的欺騙我從跨年嗨到新年！蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童將陸續赴台中演唱前員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長反控遭勒索2千萬民視影音 ・ 1 天前
直擊／SJ開唱首日！神童認「失敗了」：一起來台灣住 東海激動下跪
接近尾聲，SUPER JUNIOR在歌迷喊著安可的呼喊聲再次登上舞台，唱著〈Marry U〉、〈Full Of Happiness〉。神童表示「不好意思我今天失敗了」，坦言因為沒調節好自己的體力，在唱〈Sorry, Sorry〉時沒力氣了，明天要再雪恥。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
預見娛樂Alluria線下活動《Allure to Zenith》Show and Meet公開 台灣首個VTuber男團3D初披露
預見娛樂宣布於今年12月28日舉辦旗下男團Alluria的3D線下活動《Allure to Zenith》Show and Meet。這場活動除了是預見娛樂首次舉辦3D線下活動，也是台灣首個VTuber男團3D化初公開！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F超強應援感動全場
台北市 / 綜合報導 Super Junior在台北大巨蛋的首場演唱會，昨(14)日晚間順利落幕，除了成員們精彩的演出，粉絲為了一起慶祝20週年，也卯足全力準備，像是用螢光棒排出「Super Junior」字樣，或是排字應援等，相當用心。而成員們為了回報粉絲，在演出途中也搭上花車繞場，近距離的互動，令全場嗨翻。全員穿上帥氣西裝，化身霸道總裁模樣，韓流帝王Super Junior，這次真的登上台北大巨蛋，Super Junior「Express Mode」，台下粉絲不能輸，大聲為歐巴吶喊，不過除了歌曲應援還有，翻譯老師VS.Super Junior說：「你們是想要說什麼，我愛你，後面有嗎，有，有，有。」看台座位上，浮現E.L.F愛Super Junior字樣，粉絲們利用螢光棒，打造夢幻效果，表達對成員們的愛，現場氣氛相當感人，台灣粉絲實力，當然不只如此，瞬間翻牌排字跟偶像對話，上頭大致意思是，想知道更多嗎，明天再跟你說，畢竟SUJU跟粉絲，相愛相殺20年，總要來點小小趣味。而事實上，這些都是由粉絲，自組聯應團隊，徹夜趕工提前場布，才能讓彼此留下美好回憶，Super Junior「No Other」，粉絲給了驚喜，他們也有彩蛋，成員們搭花車繞場，近距離跟粉絲互動，值得一提的是特區觀眾通通待在原地沒有暴衝亂跑，乖乖守秩序的模樣，連成員神童都說，還是我們再繞一圈相當寵粉。演出結束後，東海也在社群上，發出360度自拍影片，讓粉絲看看他的視角，也為第一天的演出，畫下完美句點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Super Junior強仁發文宣布回歸 甩不開負評引發韓網反對聲浪
Super Junior強仁發文宣布回歸 甩不開負評引發韓網反對聲浪娛樂星聞 ・ 1 天前
SJ攻大巨蛋開唱！銀赫向媽介紹「台灣老婆們」 希澈吐槽：浪子
「韓流帝王」SUPER JUNIOR（SJ）今（14日）起連續3天與台灣老婆見面，登上人氣、票房指標臺北大巨蛋開唱，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬人次入場，創下新紀錄，他們既是首組登上臺北大巨蛋的南韓男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。鏡新聞 ・ 1 天前
韓團SJ登大巨蛋連唱3天 利特感謝粉絲創造歷史
（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior（SJ）昨晚首度唱進台北大巨蛋，周邊捷運站染上代表色「寶藍色」。隊長利特興奮表示，能成為首組在大巨蛋3場完售的韓團是粉絲功勞，才能一起創造歷史。中央社 ・ 1 天前
SJ大巨蛋開唱！鼎王直接搬到後台 超豪華自助餐曝光
韓流帝王SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，後台美食眾多，沒想到始源最愛的「鼎王」等美食竟然直接搬到後台，為成員們料理，簡直是成員們吃豪華自助餐，引發網友熱烈討論。SUPER JUNIOR首度登上大巨蛋，隊長利特今天深夜開直播，聲音有些沙啞地說：「喉嚨好痛，還有兩場呢，只能用盡自由時報 ・ 1 天前
Super Junior燃炸台北大巨蛋 寵粉翻唱「至少還有你」｜#鏡新聞
韓流帝王Super Junior迎來出道20週年，世界巡迴演唱會從昨天(11/14)開跑，一連三天唱進台北大巨蛋，也特地翻唱林憶蓮的至少還有你等中文歌，驚喜滿滿。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
影／SJ二十週年登大巨蛋東海發抖快哭出來 圭賢台上喊「我ㄔ你」全場超困惑XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨出道20年的韓團SuperJunior昨（14）日在台灣開唱，不只成為韓國首組登上台北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手3場入場人數最...FTNN新聞網 ・ 1 天前
SJ大巨蛋狂飆中文！銀赫看傻「我眼睛不夠用」神童一句吐槽全場笑瘋
在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。台灣E.L.F.手燈應援「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，讓銀赫直呼「現在只可惜一件事，就是我只有兩顆眼睛」，希望能將E.L.F.美麗華面盡收眼底，不過下一秒神童立刻吐槽「眼睛如果有4顆那會很可怕」，笑翻大家。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反國際客搶票 GD粉絲槓陳世凱
交通部長陳世凱出招吸引國際客，明年擬與演唱會合作，保留部分票券給旅行社攬客來台，引起歌迷不滿，怒轟「票很難搶又來添亂」，連綠委也認為不妥。陳世凱回應，執行細節研議中，盼吸引更多國際藝人來開唱，並承諾會以尊重粉絲感受與權益為前提討論。中時新聞網 ・ 1 天前
Super Junior首登大巨蛋！Day1狂唱經典歌曲 銀赫：老婆在哪裡？
韓國天團Super Junior首度攻蛋，3萬粉絲嗨翻！成員們不僅獻唱多首經典歌曲，更特別準備中文歌《至少還有你》回饋台灣歌迷，展現標準中文發音。銀赫更在台上大喊「老婆在哪」引爆全場尖叫，後台還有鼎王、雙月等台灣美食犒賞辛苦的成員們，吃得好滿足！TVBS新聞網 ・ 1 天前
SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚
Super Junior（SJ）帶著20周年全新巡演，14日起一連3天登上台北大巨蛋，3場共吸引9萬人次朝聖，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，更創下紀錄，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。隊長利特昨激動大吼：「台北大巨蛋！」看到現場坐滿粉絲更感動到落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
川普宣布將控告BBC 至少求償305億
美國總統川普正式宣布，預計下週對英國廣播公司（BBC）採取法律行動，求償至少10億美元，理由是BBC紀錄片節目《廣角鏡》不當剪接他的演講內容。BBC已為此事道歉，但拒絕賠償。太報 ・ 1 天前