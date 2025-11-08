花近半年時間規劃旅日行程！出發前夕女伴稱交男友放鳥 達人給2建議
「另類的雷旅伴經歷！」一名男網友訴苦，原本已經和女伴約好要到日本旅遊，自己也花費了約半年時間努力規劃行程，出發前夕卻遭女伴以「被我男朋友發現會完蛋」為由拒絕，讓他感到相當難過。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧便給他2個建議，稱讚男方「排的行程其實還不錯喔！」
這位男網友在Threads發文分享，去年11月一名女子主動邀約一起去日本玩，他當下自然地答應對方，後續也經常聊到日本的事情，並對女方產生好感，今年5月也正式確認要一起飛日本。
原PO提到，自己是「旅行P人」，而女方曾說不想規劃，因此全程交給他負責，於是他慢慢上網找資訊、看影片、詢問朋友，兩人經過多次討論決定行程，直到10月才修改完最終版本的行程表。
原PO指出，11月女方訂完機票，他也訂好租車，結果前幾天對方卻突然傳訊給他說「我不能去了，你可以再找一個旅伴嗎？」而經過追問，才得知女方近期剛交到男友，並以「被我男朋友發現會完蛋」、「我真的不能跟異性出去」為由想取消計畫。
最後，原PO無奈道，「另類的雷旅伴經歷」、「請問大家這題怎解」、「第一次規劃出遊就沒旅伴」。
對此，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文道，這件事不是單純的旅遊問題，而是感情問題，於是他詢問妻子的意見，建議該男子可以直接改去韓國或是取消行程，「因為她怕男生照著規劃去跑行程，觸景傷情想到當時和女生討論時多開心，會更難過。」
林氏璧建議，也可以選擇在出發前找一個新的旅伴，畢竟原PO自稱「旅行P人」，因此不被計劃束縛並隨意調整應該也是很正常的，不需要完全按照行程走，「留給那個以後願意和你去日本玩、還沒出現的她，再一起去執行這個行程也不錯呀。」
