花連歲末祝福 法具製作幕後紀實

花蓮社區歲末祝福法具製作，以「為佛教、為眾生」為核心精神，結合印順導師墨寶作為主軸意象。整體主視覺設計為一座蓮花台，象徵清淨與覺悟。當上人行近時，四周演繹的群眾畫面，逐步呈現「三界火宅」的意象，對照眾生苦境，更顯覺者悲心。背景板題字「以佛心為己心、以師志為己志、合和互協」，象徵慈濟走過一甲子，在法脈傳承中凝聚共識，也承載著持續前行的希望與願力。

「三界如火宅，眾生沉迷於，貪 瞋 癡。」

法海演繹，三界火宅，慈悲長者引領眾生，走出苦難，邁向覺悟。

慈濟志工 陳俐芬：「對我們來講，上人就是我們最慈悲的導師，他懷著大願，然後入火宅。」

「清淨琉璃的光。」

慈濟志工 陳俐芬：「當這個火宅的火，熄滅了之後，就是我們整個法海出現的就是，心蓮綻放映慈光，所以今年我們的法具裡面，呈現的也是，地湧金蓮這樣的意象。」

慈濟志工 李沛樹：「因為這個法華精神，所以頑石成金，金又生蓮，那金色就代表我們覺悟的本性，好像是從石頭中迸出的金蓮這樣。」

金色的蓮蓬，用天然素材製作，為了呈現最真實的樣貌，法具製作團隊，親自走進蓮花池取材，在材料與工法上，反覆嘗試，用盡心思。

慈濟志工 陳彥翔：「第一版就是我們 去採取真的荷葉，那噴漆發現隔天，不是漆沒有乾 就是它的荷葉變形，然後經藏演繹 他們有用這種，綠色的那種道具，然後我們拿那個道具來噴塗，覺得還不錯。」

「我們現場的那個燈，是從上面 黃燈是從上面，該反射出來都要反射出來，好像有金點在上面就對了 。」

以泡棉填充，塑造出岩石質感，印順導師的六字箴言，如金石般堅定。

慈濟志工 李沛樹：「為佛教 為眾生，這六個字就是慈濟的因，那我們就用印順導師的墨寶，來做發想，把它變成是從石窟裡面長出來的，金體的字。」

回首慈濟一甲子，莫忘眾人的成就，還有慈悲的初發心。

慈濟志工 李沛樹：「如果沒有印順導師，就沒有為佛教 為眾生這六個字，如果沒有上人的堅持，這一甲子也不會成就，這一次我們為了要禮敬，禮讚一甲子，所以我們就選擇了，這樣子的這一幅，放在我們芳名錄的封面。」

法具製作花了3 個月時間，由6位志工合力完成。這也是出自一分願力，在慈濟六十，永留印記。

